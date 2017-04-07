Воронин делает новые разоблачения в связи с событиями апреля 2009 года

Говоря об Алексе Григорьевсе, лидер коммунистов заявил, что, помимо событий в Кишинёве, он был организатором протестов против победы Трампа, а также Майдана в Киеве.

«Республика Молдова была первым экспериментом. Он намеревался организовать майдан в Кишинёве, а затем и во всех странах СНГ. В Кишинёве ему это не удалось, потому что мы не применили оружие и не допустили кровопролития. Я отдал приказ министру внутренних дел Георге Папуку изъять у полицейских табельные пистолеты. Не потому, что я не доверял сотрудникам полиции. А потому, что я опасался, что кого-нибудь из них собьют с ног, отберут его табельное оружие, выстрелят в толпу, а потом заявят, что полиция стреляла по приказу Воронина», — объяснил председатель ПКРМ.

Владимир Воронин также заявил, что российский блогер Эдуард Багиров, обвинённый Прокуратурой и осуждённый молдавскими судами за организацию событий апреля 2009 года, был задержан сотрудниками СИБ прямо 7 апреля: «Как президент, я был проинформирован о задержании Багирова, который был освобождён спустя несколько дней. Директором СИБ был Артур Решетников, который не смог мне объяснить, почему Багиров был задержан и освобождён, и он не объяснил этого по сей день».

Владимир Воронин утверждает, что политические лидеры, которые пришли к власти в 2009 году, были причастны к организации апрельских протестов.

«Жалобы на массовые аресты являются бредом. Как их было не арестовать, если они разрушали государственные учреждения и дрались с полицейскими? Не жалею ни об одном из шагов, предпринятых мною тогда. А если бы я мог повернуть время вспять, то был бы более жёстким, особенно с теми политическими лидерами, которые направляли массы», — сказал бывший глава государства.

Владимир Воронин отверг версию о том, что протесты в апреле 2009 года имели стихийный характер.

«О какой спонтанности может идти речь, когда стольких детей вытащили на улицу? Откуда спонтанно возникли кучи камней, бутылки с бензином, 200 сотрудников спецслужб Румынии и ещё сотня солдат спецслужб Украины? Первая бутылка с бензином была брошена в тот кабинет в здании парламента, где хранилась Декларация независимости. Документ хранился в сейфе поменьше, который находился в более крупном сейфе. Ключи оказались на месте, но сейфы были открыты, а Декларация независимости — сожжена. Совершенно очевидно, что всё было подготовлено», — добавил лидер коммунистов.

Владимир Воронин отрицает, что нынешний председатель ДПМ Владимир Плахотнюк был причастен к событиям 2009 года, и что он убедил Мариана Лупу покинуть ряды ПКРМ: «Привыкли обвинять Плахотнюка во всём, что происходит и что не происходит в этой стране. Он не имел никакого отношения. Я почти уверен, что Плахотнюк и Лупу даже не были знакомы. Лупу разозлился на то, что он не был выдвинут кандидатом в президенты», — объяснил лидер ПКРМ.