Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по авиабазе в Сирии

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Ранним утром 7 апреля по сирийскому времени 59 ракет «Томагавк» были выпущены с американских кораблей в Средиземном море и поразили авиабазу сирийских правительственных сил Шайрат в провинции Хомс. Ракеты были нацелены на взлетные полосы, места стоянки самолетов и заправочные комплексы.

На базе, по данным Пентагона, находились и российские военные.

Погибли по меньшей мере пять человек, семеро пострадали, заявил губернатор сирийской провинции Хомс Талал Барази (его слова приводит Reuters). По информации неправительственного Cирийского центра мониторинга соблюдения прав человека (SOHR), в результате авиаудара погибли по меньшей мере четверо сирийских военнослужащих, авиабаза разрушена практически полностью.

Решение Трампа Ракетный удар по авиабазе в Сирии отвечает жизненно важным национальным интересам США, заявил Дональд Трамп в обращении к нации после нанесения ударов. Президент Сирии Башар Асад, по словам Трампа, нарушил Конвенцию о запрещении химического оружия. Правительство Сирии присоединилось к Конвенции в 2013 году, после того как при посредничестве России и США была достигнута договоренность об уничтожении запасов химического оружия в Сирии. Договоренности предшествовала атака сирийских военных на пригород Дамаска Восточная Гута, в которой, по данным ООН, погибли сотни человек. Атака на Восточную Гуту чуть не спровоцировала предыдущего президента США Барака Обаму на военный удар по Сирии, однако он отказался от такой возможности. В атаке, которую предприняли военные по приказу Трампа, использовались наработки, подготовленные еще в 2013 году, рассказали военные источники американским СМИ. Удар был необходим для того, чтобы предотвратить распространение химического оружия, решение отвечает «жизненно важным национальным интересам» США, передало слова Трампа Reuters. «Сегодня вечером я приказал провести целенаправленный военный удар по аэродрому в Сирии, откуда осуществлялась химическая атака», — заявил он в обращении к нации. По словам Трампа, «не может быть никаких споров о том, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие».

Источник: AP 2017

«Сегодня я призываю все цивилизованные страны присоединиться к нам в стремлении положить конец кровопролитию в Сирии, а также положить конец терроризму всех видов и всех типов», — заявил президент США. ​При этом он отметил, что «годы предыдущих попыток изменить поведение Асада потерпели крах».

Фоторепортаж Химическая атака в сирийской провинции Идлиб 4 апреля правозащитники сообщили о химической атаке в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб.

Решение президента США спровоцировал инцидент в сирийской провинции Идлиб, где 4 апреля произошла атака на населенный пункт Хан-Шейхун. По данным находящегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга по правам человека (SOHR), сирийская правительственная авиация нанесла удар по городу и применила как минимум одну ракету с химическим веществом. Число погибших в результате инцидента, который SOHR называет «атакой», к вечеру 6 апреля составляло 86 человек, среди них 30 детей и 20 женщин. Телеканал Al ​Jazeera и турецкое агентство Anadolu приводили другие данные по жертвам — более 100 убитых и 500 раненых. Красная линия Трампа После того как стало известно об атаке на Хан-Шейхун постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на экстренном заседании Совбеза 5 апреля предупредила, что США могут предпринять односторонние действия, если Совбез не даст ответ на «злодеяния» в Сирии. Президент Трамп в тот же день заявил, что не потерпит проведения подобных «чудовищных» атак на мирное население. Он подчеркнул, что США усилят свою роль в защите гражданского населения в Сирии. Ранее, в том числе в ходе предвыборной кампании, он говорил, что Америке следует избегать вмешательства в сирийский конфликт. ​5 апреля Трамп также заявил, что его отношение к Башару Асаду сильно изменилось.

Трамп заявил, что произошедшее в Идлибе «пересекло красную линию» и отныне разрешение сирийского конфликта станет его обязанностью.

Представитель американского оборонного ведомства Джефф Дэвис заявил, что США предупредили российских военнослужащих перед ракетным ударом по авиабазе правительственных сил в Сирии. По тем частям базы, где были военные России, удары не наносились, уточнил он. Для предупреждения были использованы каналы связи, которые были созданы между странами для предотвращения конфликтов. Американская сторона предупредила российских военных о своем решении несколько раз, заявил он. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также проинформировал французского коллегу Жан-Марка Эйро о готовящемся ударе по Сирии, о чем сообщил Эйро. «Сегодня ночью Рекс Тиллерсон сообщил мне (о готовящемся ударе — прим. ТАСС), — сказал Эйро. — Будущее (Сирии) не связано с (президентом страны) Башаром Асадом, американцы начали прояснять свою позицию», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на Reuters. С военной точки зрения действия США можно считать осторожными: атака была произведена, Россию уведомили, было совершенно слишком много церемониальных шагов, что показывает, что США не готовы нести ответственность в одиночку за ситуацию, говорит программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Сушенцов.

Источник: Reuters

Главный редактор журнала «Арсенал отечества», полковник запаса Виктор Мураховский считает, что Россия не могла перехватить американские ракеты «Томагавк», которыми США ударили по базе Шайрат. «Возможности наших зенитно-ракетных комплексов, которые развернуты в Хмеймиме и в Тартусе, не позволяют перехватывать крылатые ракеты над авиабазой Шайрат», — заявил он. Последствия решения У союзничающих в Сирии России и Турции мнение по действиям США расходятся. Президент России Владимир Путин считает удары США по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Пресс-секретарь отметил, что «сирийская армия не располагает запасами химического оружия». «Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО — специализированным подразделением ООН», — напомнил он.

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Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш считает, что ракетный удар США в Сирии может оказать позитивное влияние на мирный процесс в этой стране."Я надеюсь, что операция США послужит обеспечению мира. Пока видно, что эта операция имеет ограниченные масштабы, — сказал он в эфире американского телеканала Fox. России необходимо «предпринять все меры на дипломатическом уровне, чтобы предотвратить впредь такие действия со стороны Соединенных Штатов Америки», заявил РБК заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Мы знаем, что сгорело до 15 летательных аппаратов сирийской армии, что естественно скажется на противодействии терроризму», — отметил он. По мнению депутата, Москва должна продолжать добиваться тщательного расследования применения химоружия в Идлибе. «Первое, что бросается в глаза, — это попытка дискредитировать сирийские власти, попытка расколоть Сирию», — добавил депутат. Риски расширения сирийского конфликта сейчас гораздо более велики, чем в 2013 году, отмечает The Washington Post.

Основное различие ситуации 2017 года от ситуации 2013 года в том, что Трамп и его военачальники действуют в условиях присутствия российских военных на сирийской земле.

«Сейчас все гораздо сложнее. США должны спросить себя: насколько мы злы по этому вопросу? Мы достаточно разозлены, чтобы пойти на действия, которые могут привести к гибели россиян», — заявил газете генерал в отставке Джон Аллен, координировавший кампанию США против ИГИЛ в Ираке и Сирии при Обаме.

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