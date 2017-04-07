Проверят и усилят работу органов опеки в Иркутской области

Заместитель председателя правительства Валентина Вобликова отметила, что сейчас назрела острая необходимость оптимизации работы региональных органов опеки и попечительства для систематизированного учета детей-сирот, недееспособных граждан, проживающих в замещающих семьях. Глава региона дал поручение найти возможность для приобретения программного обеспечения, которое позволит на региональном уровне создать единую базу данных и сформировать различные статистические и аналитические отчеты как по конкретному отделу опеки и попечительства, так и по Иркутской области в целом.

«Орган опеки и попечительства является ключевым в системе профилактики социального сиротства и именно от их решений зависит благополучие отдельных категорий семей и многих детских судеб. Поэтому большую роль играют условия, в которых эти люди проводят свою работу», — подчеркнул Сергей Левченко.

Министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов рассказал, что в структуре министерства работают семь межрайонных управлений, имеющих 30 территориальных отделов в каждом муниципалитете и 35 учреждений соцзащиты. Специалисты органов опеки контролируют 18 538 детей, находящихся на воспитании в приемных семьях и организациях для детей-сирот, более 3200 усыновленных детей, 4776 недееспособных взрослых и 153 пожилых человека под патронажем.

Владимир Родионов отметил необходимость обновления автопарка органов опеки в муниципалитетах. «Ежегодно специалисты проводят более 45 тыс. проверок условий жизни подопечных, соблюдения опекунами их прав и законных интересов, обеспечения сохранности их имущества и т.д», — подчеркнул министр.