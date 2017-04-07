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12:47 (мск), источник: Publika.md

В поддержку перехода к прямым выборам депутатов собрано более 530 тысяч подписей

Кампания по сбору подписей в поддержку перехода к мажоритарной избирательной системе продолжается.

Источник: Publika.md

За проведение выборов по одномандатным округам высказались более полумиллиона жителей Молдовы. Они считают, что прямые выборы депутатов приведут к положительным переменам.

В палатках по сбору подписей можно получить подробную информацию о том, что такое мажоритарная избирательная система. Жители Новых Анен отмечают, что её преимущества очевидны.

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«Вы голосуете за конкретного человека, а не за партию. Здесь вы найдете всю информацию о выборах по одномандатным округам».

«Каждый будет знать, за кого голосует. Обязательно поставлю подпись».

«Я поддерживаю эту реформу, так как при переходе к мажоритарной системе я смогу голосовать за человека, которому доверяю, который способен решить мои проблемы».

«Люди подходят, интересуются. Большинство из них за то, чтобы депутатов избирали напрямую», — рассказал волонтёр Игорь Ротару.

Инициативу поддержали и жители Каушан. Подписавшиеся считают, что мажоритарная избирательная система — это путь к стабильности и прогрессу.

«Я считаю, что каждый вправе высказать свое мнение, за кого он голосует, кого выдвигает. Люди сами должны решить, кто представит их интересы в парламенте».

«По-моему, голосование по одномандатным округам — это шанс спасти Молдову. Люди должны знать кандидатов в депутаты и избрать патриотов, которые действительно способны что-либо изменить в стране».

Последние соцопросы показали, что выбирать депутатов напрямую хотят почти 80% жителей Молдовы. Среди представителей диаспоры этот показатель еще выше.

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