В поддержку перехода к прямым выборам депутатов собрано более 530 тысяч подписей
Кампания по сбору подписей в поддержку перехода к мажоритарной избирательной системе продолжается.
Кампания по сбору подписей в поддержку перехода к мажоритарной избирательной системе продолжается.
За проведение выборов по одномандатным округам высказались более полумиллиона жителей Молдовы. Они считают, что прямые выборы депутатов приведут к положительным переменам.
В палатках по сбору подписей можно получить подробную информацию о том, что такое мажоритарная избирательная система. Жители Новых Анен отмечают, что её преимущества очевидны.
«Вы голосуете за конкретного человека, а не за партию. Здесь вы найдете всю информацию о выборах по одномандатным округам».
«Каждый будет знать, за кого голосует. Обязательно поставлю подпись».
«Я поддерживаю эту реформу, так как при переходе к мажоритарной системе я смогу голосовать за человека, которому доверяю, который способен решить мои проблемы».
«Люди подходят, интересуются. Большинство из них за то, чтобы депутатов избирали напрямую», — рассказал волонтёр Игорь Ротару.
Инициативу поддержали и жители Каушан. Подписавшиеся считают, что мажоритарная избирательная система — это путь к стабильности и прогрессу.
«Я считаю, что каждый вправе высказать свое мнение, за кого он голосует, кого выдвигает. Люди сами должны решить, кто представит их интересы в парламенте».
«По-моему, голосование по одномандатным округам — это шанс спасти Молдову. Люди должны знать кандидатов в депутаты и избрать патриотов, которые действительно способны
Последние соцопросы показали, что выбирать депутатов напрямую хотят почти 80% жителей Молдовы. Среди представителей диаспоры этот показатель еще выше.