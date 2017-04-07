В поддержку перехода к прямым выборам депутатов собрано более 530 тысяч подписей

В палатках по сбору подписей можно получить подробную информацию о том, что такое мажоритарная избирательная система. Жители Новых Анен отмечают, что её преимущества очевидны.

За проведение выборов по одномандатным округам высказались более полумиллиона жителей Молдовы. Они считают, что прямые выборы депутатов приведут к положительным переменам.

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«Вы голосуете за конкретного человека, а не за партию. Здесь вы найдете всю информацию о выборах по одномандатным округам».

«Каждый будет знать, за кого голосует. Обязательно поставлю подпись».

«Я поддерживаю эту реформу, так как при переходе к мажоритарной системе я смогу голосовать за человека, которому доверяю, который способен решить мои проблемы».

«Люди подходят, интересуются. Большинство из них за то, чтобы депутатов избирали напрямую», — рассказал волонтёр Игорь Ротару.

Инициативу поддержали и жители Каушан. Подписавшиеся считают, что мажоритарная избирательная система — это путь к стабильности и прогрессу.

«Я считаю, что каждый вправе высказать свое мнение, за кого он голосует, кого выдвигает. Люди сами должны решить, кто представит их интересы в парламенте».

«По-моему, голосование по одномандатным округам — это шанс спасти Молдову. Люди должны знать кандидатов в депутаты и избрать патриотов, которые действительно способны что-либо изменить в стране».

Последние соцопросы показали, что выбирать депутатов напрямую хотят почти 80% жителей Молдовы. Среди представителей диаспоры этот показатель еще выше.