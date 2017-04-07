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10:26 (мск), источник: ТАСС

Володин предупредил, что роль мирового жандарма чревата последствиями для США

Госдума, по словам Володина, обратится к парламентам Европы после авиаудара США по сирийской базе.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что роль мирового жандарма чревата последствиями для США.

Он также заявил, что Госдума обратится к парламентам Европы после авиаудара США по сирийской базе.

Не исключаю, что мы сегодня эту тему будем обсуждать и обращаться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею Совета Европы. Европейские страны должны понимать, что все, что делают сейчас США, нанося удары по Сирии, это может очень плохо аукнуться в отношении всех нас, европейских стран
Вячеслав Володин
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По словам Володина, удар по базе ВВС Сирии дал фактически обеспечил передышку запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство».

«ИГИЛ (прежнее название группировки)… сейчас рукоплескает США, которые фактически ему обеспечили передышку и укрепление. Ведь все шаги, до этого предпринимаемые по Сирии Россией и теми, кто эти шаги поддерживал, теми же США, которые были в этом диалоге, были направлены на уничтожение именно террористического государства, и именно борьба с террором была целью всех этих шагов, — подчеркнул Володин. — Сейчас они этими ударами перечеркиваются».

Комментарии
2
нет
Как конструктивно. Игореша, Вы к чему это накукарекали?)
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Игорь Рогов
Володин, тебе надо было жениться не на сестре жены медведева а на жене Путина, сейчас-бы рядом чирикал?
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