Володин предупредил, что роль мирового жандарма чревата последствиями для США

Он также заявил, что Госдума обратится к парламентам Европы после авиаудара США по сирийской базе.

Не исключаю, что мы сегодня эту тему будем обсуждать и обращаться в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею Совета Европы. Европейские страны должны понимать, что все, что делают сейчас США, нанося удары по Сирии, это может очень плохо аукнуться в отношении всех нас, европейских стран

По словам Володина, удар по базе ВВС Сирии дал фактически обеспечил передышку запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство».

«ИГИЛ (прежнее название группировки)… сейчас рукоплескает США, которые фактически ему обеспечили передышку и укрепление. Ведь все шаги, до этого предпринимаемые по Сирии Россией и теми, кто эти шаги поддерживал, теми же США, которые были в этом диалоге, были направлены на уничтожение именно террористического государства, и именно борьба с террором была целью всех этих шагов, — подчеркнул Володин. — Сейчас они этими ударами перечеркиваются».