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11:40 (мск), источник: "Российская газета"

«Бастионы» и Ту-22 утопили «вражескую эскадру» в Приморье

В сообщении говорится, что в совместной тренировке были задействованы большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов», корабельная ударная группа в составе трех ракетных катеров и дивизион берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота.

Авиацию представляли четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России и два многоцелевых сверхманевренных истребителя Су-35С Восточного военного округа.

Легендой учения был совместный удар по корабельной группе условного противника. Для этого самолеты дальней авиации отработали методику поиска «вражеских» кораблей, захвату целей и уничтожению эскадры с условными пусками противокорабельных ракет и бомбометанием.

В свою очередь расчеты БРК «Бастион» отрабатывали скрытное выдвижение из мест постоянной дислокации на заданные позиции с развертыванием комплексов на марше и пуском противокорабельных ракет.
Следующим этапом учения был уход от ответного удара противника. Для этого расчеты ПВО ставили ложные цели, что позволило самолетам войти в зоны поражения «вражеской» эскадры.

По мнению руководителей учения все поставленные на тренировку задачи были успешно решены на земле, в воздухе и на воде.

Стоит добавить, что подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион» с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой 3М55Э «Яхонт» разработан и производится НПО машиностроения.

Комплекс предназначен как для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров и поражения надводных кораблей различных классов и типов, так и для уничтожения наземных радиоизлучающих целей. «Бастион» может успешно выполнять боевые задачи в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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