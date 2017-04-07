Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
Советник Авакова предложил «сломить гордыню» и начать диалог с РФ
В Сирии отреагировали на ракетный удар США
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
Мутко не видит проблем. О подготовке к Кубку конфедераций
Кучеров спас «Тампу», Бурмистров продолжил забивать. Обзор НХЛ
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Узбекский имам предложил избавиться от мужчин-гинекологов
Как здоровое питание приводит к нервному расстройству
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
9Индуистский Новый год
10Уйгурская проблема Китая
10:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Фийона обсыпали мукой перед выступлением в Страсбурге

Кандидата в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона обсыпали мукой перед выступлением в Страсбурге. Видео с места событий публикует BFMTV.

Источник: AFP 2017

Инцидент произошел, когда политик пробирался сквозь толпу к трибуне. Неизвестный подбежал и с криком: «Лоббист!» высыпал на него целый пакет муки. Отмечается, что мужчина прикинулся сторонником кандидата от «Республиканцев», чтобы подобраться к нему поближе. Так, активист пришел на мероприятие в футболке c надписью «Студенчество за Фиойна».

22 декабря прошлого года похожий инцидент произошел на одной из улиц Страсбурга с бывшим главой французского правительства Мануэлем Вальсом. Неизвестный обсыпал политика мукой, когда тот собирался зайти в кафе. Вальс, не произнеся ни слова, отряхнулся и вошел в заведение, где его ждали представители местного отделения Соцпартии. Нападавшего задержали.

Справка
Выборы во Франции: объяснение в графикахКто будет участвовать в президентских выборах во Франции и какие проблемы беспокоят французских избирателей больше всего
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медведев ответил на обвинения Навального
Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по базе в Сирии
Россия приостанавливает действие меморандума по Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
Житель Ростова-на-Дону признался в подрыве бомбы-фонарика
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
Мутко не видит проблем. О подготовке к Кубку конфедераций Россия почти готова к проведению Кубка конфедераций по футболу, который состоится во второй половине июня в четырех городах страны
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь