Фийона обсыпали мукой перед выступлением в Страсбурге

Инцидент произошел, когда политик пробирался сквозь толпу к трибуне. Неизвестный подбежал и с криком: «Лоббист!» высыпал на него целый пакет муки. Отмечается, что мужчина прикинулся сторонником кандидата от «Республиканцев», чтобы подобраться к нему поближе. Так, активист пришел на мероприятие в футболке c надписью «Студенчество за Фиойна».