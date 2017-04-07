Россия приостанавливает действие меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии

Источник: AP 2017

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Москва приостанавливает действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии, заключенного с США. Об этом говорится в специальном заявлении МИД РФ.

Фоторепортаж США нанесли ракетный удар по Сирии

«Российская сторона приостанавливает действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США, — говорится в документе. — Призываем Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации». В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийским правительственным войскам, использовав в качестве предлога ситуацию с химинцидентом в провинции Идлиб. «Очевидно, что удар американскими крылатыми ракетами готовился заблаговременно, — отмечают дипломаты. — Для любого специалиста понятно, что решение о нанесении ударов было принято в Вашингтоне до событий в Идлибе, которые были просто использованы как предлог для демонстрации силы. Несомненно, что военная акция США — это и попытка отвлечь внимание от ситуации в Мосуле, где в результате действий, в том числе американской коалиции, погибли сотни мирных жителей и нарастает гуманитарная катастрофа».

Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом. США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности МИД РФ

Российский МИД не раз заявлял о своей готовности к сотрудничеству по решению самых актуальных проблем современности, среди которых на первом месте — борьба с международным терроризмом. «Но мы никогда не согласимся с нелегитимными действиями против законных сирийских властей, которые в течение длительного времени ведут непримиримую войну с международным терроризмом», — подчеркивается в документе.

В обосновании вооруженной акции Вашингтон полностью извратил то, что произошло в Идлибе. Американская сторона не может не понимать, что сирийские правительственные войска не применяли там химическое оружие - у Дамаска его попросту нет, что неоднократно подтверждалось квалифицированными специалистами МИД РФ

В документе говорится, что соответствующие выводы были сделаны по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая за последние годы проинспектировала практически все объекты, которые имели или могли иметь отношение к военно-химической программе в САР. «Что касается Идлиба, то там террористы занимались производством начиненных отравляющими веществами фугасов для последующего использования в Сирии и Ираке, и ликвидация этого производства была осуществлена в результате военной операции сирийских ВВС», — сказали в МИД.

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