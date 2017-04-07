Россия приостанавливает действие меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии
Также МИД РФ призвал Совбез ООН провести экстренное заседание после ударов США по базе в САР.
Также МИД РФ призвал Совбез ООН провести экстренное заседание после ударов США по базе в САР.
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Москва приостанавливает действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии, заключенного с США. Об этом говорится в специальном заявлении МИД РФ.
«Российская сторона приостанавливает действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного с США, — говорится в документе. — Призываем Совет Безопасности ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения сложившейся ситуации».
В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийским правительственным войскам, использовав в качестве предлога ситуацию с химинцидентом в провинции Идлиб. «Очевидно, что удар американскими крылатыми ракетами готовился заблаговременно, — отмечают дипломаты. — Для любого специалиста понятно, что решение о нанесении ударов было принято в Вашингтоне до событий в Идлибе, которые были просто использованы как предлог для демонстрации силы. Несомненно, что военная акция США — это и попытка отвлечь внимание от ситуации в Мосуле, где в результате действий, в том числе американской коалиции, погибли сотни мирных жителей и нарастает гуманитарная катастрофа».
Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом. США не первый раз демонстрируют подобный бездумный подход, который лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности
Российский МИД не раз заявлял о своей готовности к сотрудничеству по решению самых актуальных проблем современности, среди которых на первом месте — борьба с международным терроризмом. «Но мы никогда не согласимся с нелегитимными действиями против законных сирийских властей, которые в течение длительного времени ведут непримиримую войну с международным терроризмом», — подчеркивается в документе.
В обосновании вооруженной акции Вашингтон полностью извратил то, что произошло в Идлибе. Американская сторона не может не понимать, что сирийские правительственные войска не применяли там химическое оружие - у Дамаска его попросту нет, что неоднократно подтверждалось квалифицированными специалистами
В документе говорится, что соответствующие выводы были сделаны по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая за последние годы проинспектировала практически все объекты, которые имели или могли иметь отношение к
«Что касается Идлиба, то там террористы занимались производством начиненных отравляющими веществами фугасов для последующего использования в Сирии и Ираке, и ликвидация этого производства была осуществлена в результате военной операции сирийских ВВС», — сказали в МИД.
«США делают вид, что не понимают очевидных вещей, — уверены в МИД РФ. — Они закрывали глаза на применение террористами химоружия в Ираке, о чем официально сообщал Багдад. Они отмахиваются от запротоколированных документов о применении химоружия террористами в Алеппо. Таким образом можно только потворствовать международному терроризму, усиливать его и ожидать новых атак с применением средств массового поражения».
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшее время сделает заявление в связи с авиаударом США.
«В ближайшее время с оценкой текущей ситуации выступит глава МИД РФ Сергей Лавров», — сказала дипломат.
В четверг ВС США по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.
1901 - ввод войск в Колумбию.
1902 - вторжение в Панаму.
1903 - США направили к Панамскому перешейку военные корабли с тем, чтобы изолировать колумбийские войска.
1903 - ввод войск в Гондурас, Доминиканскую Республику и Сирию.
1904 - ввод войск в Корею, Марокко и Доминиканскую Республику.
1904 - 1905 - американские войска вмешиваются в Русско-Японскую войну.
1905 - американские войска вмешиваются в революцию в Гондурасе.
1905 - ввод войск Мексику (помогали диктатору Porfirio Diaz подавлять восстание).
1905 - ввод войск в Корею.
1906 - вторжение на Филиппины, подавление освободительного движения.
1906 - 1909 - американские войска входят в Кубу во время выборов.
1907 - американские войска проводят в жизнь протекторат "долларовой дипломатии" в Никарагуа.
1907 - американские войска вмешиваются в революцию в Доминиканской Республике
1907 - американские войска участвуют в войне Гондураса с Никарагуа.
1908 - американские войска входят в Панаму во время выборов.
1910 - Никарагуа. Американские войска вторгаются в порт Блюфилдз и Коринто.
1911 - американцы высаживаются в Гондурасе, чтоб поддержать восстание под предводительством бывшего президента Мануэля Боннилы против законно избранного президента Мигеля Давила.
1911 - подавление антиамериканского восстания на Филиппинах.
1911 - введение войск в Китай.
1912 - американские войска входят в Гавану (Куба).
1912 - американские войска входят в Панаму во время выборов.
1912 - вторжение американских войск в Гондурас.
1912 - 1933 - оккупация Никарагуа, постоянная борьба с партизанами. Никарагуа превратилась в колонию монополии "Юнайтед фрут компани“ др. американских компаний.
1914 - американские войска входят в Доминиканскую Республику, сражение с повстанцами за Санта Доминго.
1914 - 1918 - серия вторжений в Мексику.
1914 - 1934 - Гаити. После многочисленных восстаний Америка вводит свои войска, оккупация продолжается 19 лет.
1916 - 1924 - 8-летняя оккупация Доминиканской Республики.
1917 - 1933 - военная оккупация Кубы, экономический протекторат.
1917 - 1918 - участие в 1-й Мировой. Поначалу Америка "соблюдала нейтралитет", т.е. продавала оружие на астрономические суммы, безудержно богатела, вступили в войну аж в 1917 г., т.е. в почти в самом конце; потеряли всего 40000 человек (русские, для примера, - 200000), но после войны сочли себя главным победителем.
1917 - американские магнаты с удовольствием финансировали социалистическую революцию в России,
1918 - 1922 - интервенция в Россию.
1918 - 1920 - Панама. После выборов вводятся войска для подавления беспорядков.
1919 - КОСТА-РИКА. Восстание против режима президента Тиноко. Под давлением США Тиноко ушел с поста президента, однако волнения в стране не прекратились. Высадка войск США для "защиты американских интересов". Избрание президентом Д. Гарсии. В стране восстановлено демократическое правление.
1919 - американские войска воюют на стороне Италии против сербов в Долматии.
1919 - американские войска входят в Гондурас во время выборов.
1920 - Гватемала. 2-недельная интервенция.
1921 - американская поддержка боевикам, сражавшимся за свержение президента Гватемалы Carlos Herrera на благо the United Fruit Company.
1922 - интервенция в Турции.
1922 - 1927 - американские войска в Китае во время народного восстания.
1924 - 1925 - Гондурас. Войска вторгаются в страну во время выборов.
1925 - Панама. Американские войска разгоняют всеобщую забастовку.
1926 - Никарагуа. Вторжение.
1927 - 1934 - по всему Китаю стационированы американские войска.
1932 - вторжение в Сальвадор с моря. Там в это время было восстание.
1936 - Испания. Введение войск во время гражданской войны.
1937 - единичное военное столкновение с Японией.
1937 - Никарагуа. С помощью американских войск Сомоса приходит ко власти, сместив законное правительство Х. Сакасы. Сомоса стал диктатором, члены его семьи правили страной следующие 40 лет.
1939 - введение войск в Китай.
1950-1953 гг. - война в Корее. В боевых действиях участвовало около 350 тысяч человек, 1000 танков, свыше 300 кораблей. Преобладающую часть воинского контингента и боевой техники предоставили США.
Апрель 1961 г. - попытка американского вторжения на Кубу в районе Плайя-Хирон с целью свержения правительства во главе с Фиделем Кастро.
1965-1973 гг. - война во Вьетнаме. Наиболее крупное применение вооруженных сил США после второй мировой войны.
1964-1973 гг. - вооруженная операция США в борьбе против фронта Патет-Лао в Лаосе. Участвовало свыше 50 тысяч человек.
25 октября 1983 г. - июнь 1985 г. - военная операция США "Внезапная ярость" на Гренаде с целью свержения левого правительства островного государства.
Апрель 1986 г. - после введения экономических санкций США предприняли военные акции против Ливии. Бомбардировке подверглись жилые кварталы городов Триполи и Бенгази.
Декабрь 1989 г. - военная операция США "Правое дело" в Панаме с целью отстранить от власти руководителя страны Мануэля Норьегу,