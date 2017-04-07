Забрать деньги на «Городскую среду» у мэров в Приангарье грозит ЕР, если те забудут о людях

Об этом заявил 7 апреля 2017 года на пресс-конференции секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Брилка. «Мы не дадим мэрам без общественности эти деньги потратить», — сказал он. На этот проект из бюджетов всех уровней выделяется 672 млн 149 тыс. рублей.

По словам Сергея Брилки, этот проект был придуман депутатами Госдумы от партии «Единая Россия», именно они добились выделения из федерального бюджета 20 млрд рублей для всех регионов. «Это наш проект, и мы его никому не отдадим», — заявил С. Брилка.

Напомним, по проекту предполагается сбор инициатив по поводу благоустройства дворов исключительно от населения, ТСЖ, общественных объединений. «А то уже появились такие желания, позывы от мэров, мол, при чём тут партия, мы сами распорядимся деньгами. Ну, деньги упали с неба. Ничего подобного! Если не будет задействовано населения, жители, которые выскажут о свои пожелания, этот процесс будет немедленно остановлен. Люди должны сказать, чего они хотят, как видят. Пока люди не примут решение, двинуться проект не сможет», — отрезал секретарь ИРО ЕР.

Заместитель секретаря ИРО ЕР по проектной работе Ирина Синцова рассказала, что партия полностью курирует проект — от начала подачи заявок от населения до приёмки работ по благоустройству. Региональный куратор проекта — представитель ИРО ЕР Владимир Потапов, в муниципалитетах «Городской средой» занимаются местные единороссы, есть они и в общественном совете проекта. Кроме того, по словам Сергея Брилки, за всеми 13 городами назначат ответственных из числа депутатов Законодательного собрания — членов фракции ЕР.