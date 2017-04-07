Акция солидарности «Вместе против террора» состоится в Хабаровске

Хабаровск, 7 апреля, AmurMedia.

Жители Хабаровска и гости города проведут акцию «Вместе против террора». Акция состоится в субботу, 8 апреля, в 13 часов на Комсомольской площади, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства Хабаровского края.

— Эта акция — не митинг. Мы приглашаем всех горожан выразить солидарность в борьбе с терроризмом и почтить память погибших от террористического акта в Санкт-Петербурге, — пояснили в пресс-службе правительства.