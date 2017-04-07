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10:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

Акция солидарности «Вместе против террора» состоится в Хабаровске

Жители и гости краевого центра выразят соболезнования и поддержку пострадавшему от взрыва в метро Санкт-Петербургу.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 апреля, AmurMedia.

Жители Хабаровска и гости города проведут акцию «Вместе против террора». Акция состоится в субботу, 8 апреля, в 13 часов на Комсомольской площади, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства Хабаровского края.

— Эта акция — не митинг. Мы приглашаем всех горожан выразить солидарность в борьбе с терроризмом и почтить память погибших от террористического акта в Санкт-Петербурге, — пояснили в пресс-службе правительства.

Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная» произошел взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство, находившееся в сумке, оставил у двери вагона некий молодой человек, перед тем как выйти. Его запечатлели камеры видеонаблюдения. Теракт в питерском метро унес жизни 14 человек. Более 40 получили тяжелые травмы и находятся в больнице.

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