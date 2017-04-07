Акция солидарности «Вместе против террора» состоится в Хабаровске
Жители и гости краевого центра выразят соболезнования и поддержку пострадавшему от взрыва в метро
Жители и гости краевого центра выразят соболезнования и поддержку пострадавшему от взрыва в метро
Хабаровск, 7 апреля, AmurMedia.
Жители Хабаровска и гости города проведут акцию «Вместе против террора». Акция состоится в субботу, 8 апреля, в 13 часов на Комсомольской площади, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт правительства Хабаровского края.
— Эта акция — не митинг. Мы приглашаем всех горожан выразить солидарность в борьбе с терроризмом и почтить память погибших от террористического акта в
Напомним, 3 апреля в