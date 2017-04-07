В правительстве Челябинской области новые кадровые назначения
В правительстве Челябинской области новые кадровые назначения — первым заместителем начальника Управления общественных связей правительства региона назначена Наталья Гавриш.
В правительстве Челябинской области новые кадровые назначения — первым заместителем начальника Управления общественных связей правительства региона назначена Наталья Гавриш.
Постановление подписал губернатор Борис Дубровский. Документ размещен на официальном сайте правительства.
Согласно документу, Наталия Гавриш принята на должность первого зама с испытательном сроком три месяца. Управление общественных связей с марта 2016 года возглавляет бывший руководитель Центра
Справка.
Наталия Гавриш родилась 20 января 1971 года в Коркино (Челябинской области). Окончила Магнитогорский педколледж, Челябинский педагогический университет по специальности «Социальная педагогика» (2000 год), ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы» по специальности «Юриспруденция» (2010 год).
Свою трудовую деятельность начала в качестве учителя начальных классов, заместителя директора по
С 1995 года секретарь, а затем председатель участковой избирательной комиссии. С 2002 по 2010 годы — председатель теризбиркома Коркинского района. В 2011 году избрана в состав облизбиркома. В феврале 2016 года была избрана секретарем областной избирательной комиссии. В новый состав комиссии, который был сформирован в конце 2016 года, Гавриш не вошла. С пятого апреля назначена первым замом начальника Управления общественных связей правительства области.