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11:03 (мск), источник: Uralpress.ru

В правительстве Челябинской области новые кадровые назначения

В правительстве Челябинской области новые кадровые назначения — первым заместителем начальника Управления общественных связей правительства региона назначена Наталья Гавриш.

Источник: Uralpress.ru

Постановление подписал губернатор Борис Дубровский. Документ размещен на официальном сайте правительства.

Согласно документу, Наталия Гавриш принята на должность первого зама с испытательном сроком три месяца. Управление общественных связей с марта 2016 года возглавляет бывший руководитель Центра историко-культурного наследия Челябинска 36-летний Дмитрий Семенов.

Справка.

Наталия Гавриш родилась 20 января 1971 года в Коркино (Челябинской области). Окончила Магнитогорский педколледж, Челябинский педагогический университет по специальности «Социальная педагогика» (2000 год), ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы» по специальности «Юриспруденция» (2010 год).

Свою трудовую деятельность начала в качестве учителя начальных классов, заместителя директора по учебно-воспитательной работе школы № 22 г. Коркино. С 2001 года работала начальником отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Коркинского района. С ноября 2010 года — начальник отдела статистики и прогнозирования управления по взаимодействию с территориями администрации губернатора Челябинской области.

С 1995 года секретарь, а затем председатель участковой избирательной комиссии. С 2002 по 2010 годы — председатель теризбиркома Коркинского района. В 2011 году избрана в состав облизбиркома. В феврале 2016 года была избрана секретарем областной избирательной комиссии. В новый состав комиссии, который был сформирован в конце 2016 года, Гавриш не вошла. С пятого апреля назначена первым замом начальника Управления общественных связей правительства области.

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