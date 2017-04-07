Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде
Москвичка чуть не погибла от сыроедения
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Узбекский имам предложил избавиться от мужчин-гинекологов
Как здоровое питание приводит к нервному расстройству
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8США нанесли ракетный удар по Сирии
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
11:32 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Законопроект о возврате прямых выборов мэра Иркутска внесен в ЗС

Авторы законодательной инициативы — депутаты фракции КПРФ и лидер «Гражданской платформы».

Источник: IrkutskMedia.ru

Группа депутатов Законодательного собрания Иркутской области внесла в региональный парламент законопроект, возвращающий прямые выборы мэра Иркутска. Авторы законодательной инициативы — представители фракции КПРФ Илья Сумароков, Ольга Носенко, Роман Габов, Сергей Бренюк, Андрей Левченко, Павел Сумароков, а также руководитель фракции «Гражданская платформа» Владимир Матиенко. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 3 закона «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области». В частности, предлагается признать утратившей силу часть 11 данной статьи, в которой говорится: «Глава муниципального образования Иркутской области, наделенного статусом городского округа, на территории которого находится административный центр Иркутской области, избирается представительным органом этого муниципального образования из своего состава сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию». Эта норма была принята большинством депутатов Законодательного собрания в декабре 2014 года, и в марте следующего года не население, а Дума Иркутска избрала мэром города Дмитрия Бердникова, являвшегося председателем этого представительного органа местной власти.

«В настоящее время главы всех муниципальных образований Иркутской области избираются на муниципальных выборах за исключением мэра города Иркутска, который избирается представительным органом местного самоуправления. Данные исключения введены в конце 2014 года, по своей сути носят политический характер и лишают избирателей крупнейшего муниципального образования региона активного избирательного права, ограничивают право на участие в осуществлении местного самоуправления. Несмотря на то, что единственным источником власти в Российской Федерации является народ, фактически в городе Иркутске отсутствуют механизмы учета мнения народа при формировании исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, референдум по вопросу о возврате выборов мэров в Иркутской области планируется провести в день выборов президента. Об этом заявил газете «КоммерсантЪ» губернатор Приангарья, секретарь Иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко. Эксперты считают эту инициативу политически грамотной, но о ее успехе говорить пока рано. Однако эта она демонстрирует готовность и способность губернатора взять на себя ответственность за избирательный процесс в Иркутской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Скоро в кино: ТОП-10 самых ожидаемых фильмов апреля от ИА IrkutskMedia
Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по базе в Сирии
Россия приостанавливает действие меморандума по Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
Житель Ростова-на-Дону признался в подрыве бомбы-фонарика
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
Мутко не видит проблем. О подготовке к Кубку конфедераций Россия почти готова к проведению Кубка конфедераций по футболу, который состоится во второй половине июня в четырех городах страны
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Число обманутых дольщиков в Петербурге уменьшилось
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь