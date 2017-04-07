Законопроект о возврате прямых выборов мэра Иркутска внесен в ЗС

Группа депутатов Законодательного собрания Иркутской области внесла в региональный парламент законопроект, возвращающий прямые выборы мэра Иркутска. Авторы законодательной инициативы — представители фракции КПРФ Илья Сумароков, Ольга Носенко, Роман Габов, Сергей Бренюк, Андрей Левченко, Павел Сумароков, а также руководитель фракции «Гражданская платформа» Владимир Матиенко. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 3 закона «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области». В частности, предлагается признать утратившей силу часть 11 данной статьи, в которой говорится: «Глава муниципального образования Иркутской области, наделенного статусом городского округа, на территории которого находится административный центр Иркутской области, избирается представительным органом этого муниципального образования из своего состава сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию». Эта норма была принята большинством депутатов Законодательного собрания в декабре 2014 года, и в марте следующего года не население, а Дума Иркутска избрала мэром города Дмитрия Бердникова, являвшегося председателем этого представительного органа местной власти.

«В настоящее время главы всех муниципальных образований Иркутской области избираются на муниципальных выборах за исключением мэра города Иркутска, который избирается представительным органом местного самоуправления. Данные исключения введены в конце 2014 года, по своей сути носят политический характер и лишают избирателей крупнейшего муниципального образования региона активного избирательного права, ограничивают право на участие в осуществлении местного самоуправления. Несмотря на то, что единственным источником власти в Российской Федерации является народ, фактически в городе Иркутске отсутствуют механизмы учета мнения народа при формировании исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, референдум по вопросу о возврате выборов мэров в Иркутской области планируется провести в день выборов президента. Об этом заявил газете «КоммерсантЪ» губернатор Приангарья, секретарь Иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко. Эксперты считают эту инициативу политически грамотной, но о ее успехе говорить пока рано. Однако эта она демонстрирует готовность и способность губернатора взять на себя ответственность за избирательный процесс в Иркутской области.