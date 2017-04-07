Алиханов: В Калининградской области нет ни «германизации», ни «марсианизации»

Глава региона сравнил явление «германизации» с «марсианизацией».
«Я знаком с мнением наших ветеранов, понимаю их неравнодушие, у нас запланирована с ними встреча. Но, прожив в области уже более полутора лет, могу точно сказать, Калининград — это, безусловно, Россия, никакая “германизация”, “полонизация” или “марсианизация” тут невозможна. Здесь Россия и по духу, и по составу населения, и по исторической памяти. А по искреннему патриотизму и любви к “большой Родине” дадим фору многим другим регионам. И нет общественного движения или даже размышлений в пользу чего-либо противоположного», — заявил врио губернатора, отвечая на вопрос о сепаратизме в регионе.
Алиханов также прокомментировал вопросы внешней политики — по его словам, Калининградская область обречена сохранять добрососедские отношения с Польшей и странами Прибалтики в силу географического положения. По словам врио губернатора области, антироссийская риторика польской правящей партии «Право и справедливость» не касается бизнес-вопросов.