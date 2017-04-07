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13:02 (мск), источник: 112.ua

Климкин: В ЕС начал работать новый регламент по повышению безопасности, возможны тщательные проверки

По его словам, не стоит связывать такие мероприятия с голосованием Европарламента о предоставлении безвиза украинцам.

Источник: 112.ua

В Евросоюзе сегодня начал работать новый регламент, направленный на повышение безопасности, поэтому возможны тщательные проверки. Это никоим образом не касается голосования Евросоюза за предоставление безвиза украинцам. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде 7 апреля, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

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«Непосредственно с сегодняшнего дня работает новsй регламент ЕС, который направлен на повышение безопасности. Это означает, что он работает не только для граждан Украины, но абсолютно для всех. Это означает, что могут быть дополнительные проверки, целевые проверки, сравнения данных с шенгенским реестром, с национальными реестрами. Поэтому, если вы на минуту дольше пересекаете границу — не волнуйтесь. Это никак не связано с введением безвизового режима или иными процедурами», — сказал Климкин.

Он также поздравил всех с тем, что Европарламент поддержал предоставление безвиза украинцам.

Напомним, Европарламент, 6 апреля, проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. За это решение проголосовал 521 европарламентарий. Против — 75. 36 — воздержались. Теперь 26 апреля это решение должны утвердить послы ЕС.

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