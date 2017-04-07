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12:14 (мск), источник: ТАСС

Сафонов порекомендует включить «Ельцин Центр» в турмаршруты по Уралу

Глава Ростуризма назвал центр «одним из самых технологичных и креативных музеев».

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов порекомендует включить посещение «Ельцин Центра» в туристические маршруты по Уралу. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции ТАСС, посвященной открытию международной туристической выставки «Лето-2017» и военно-патриотического туризма на Урале.

«Я считаю, что “Ельцин Центр” должен быть одной из важнейших точек туристского показа. И, конечно же, в турпродукте при посещении Екатеринбурга, Свердловской области и всего Большого Урала “Ельцин Центр” обязательно должен присутствовать. Он интересен тем, что это, пожалуй, один из самых технологичных и креативных музеев, так что он может быть интересен людям всех возрастов», — сказал Сафонов.

«Ельцин Центр» был открыт 25 ноября 2015 года в Екатеринбурге, он создан на основании закона «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий», который был принят в 2008 году. Ядром «Ельцин Центра» является музей первого президента России, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы.

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