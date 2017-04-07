В Сочи сменят начальника управления по образованию и науке

К своим обязанностям она приступит 10 апреля.

«Хочу оправдать выбор, который пал на Сочи и наше управление. Это доверие к городу! Именно это приятно. Надеюсь на новую команду», — прокомментировала свое новое назначение порталу Юга.ру Медведева.

Ольга Медведева возглавляла УОН с декабря 2007 года. Как сообщил источник в администрации Сочи, кандидатами на должность начальника управления по образованию и науке сейчас являются председатель комитета по вопросам образования, науки, культуры городского собрания Сочи, директор школы № 10 Владимир Давыдов и директор центра творческого развития и гуманитарного образования Александр Турсунбаев.