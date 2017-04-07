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13:13 (мск), источник: Обозреватель

Приговор бойцам «Торнадо»: обвиняемые отказались признать вину

Часть оглашения будет проходить в закрытом режиме.

Бывшие бойцы специальной роты Министерства внутренних дел «Торнадо», которым 7 апреля будет вынесен приговор по обвинению в создании преступной организации, совершении убийств и ряда других преступлений, в том числе, сексуально-насильственного характера, отрицают свою вину.

Как заявил экс-комбат Торнадо Руслан Онищенко заявил, что в оправдательный приговор «торнадовцы» не верят и намерены подавать апелляцию, передает Цензор. НЕТ.

«Сейчас все ждут звонка от Матиоса, что он скажет — 15 или 20 лет», — сказал он.

Онищенко одет в футболку, на которой написано: «Комбат. Сердце не прятал за спины ребят».

Также отмечается, что в зале суда техслужбы не смогли настроить микрофоны, поэтому присутствующие не слышат нормально судью, оглашающего приговор.

Отмечается, что часть оглашения будет проходить в закрытом режиме, поскольку касается обвинений в преступлениях сексуально-насильственного характера.

Напомним, с самого утра силовики оцепили здание суда.

Как известно, бывших бойцов «Торнадо» обвиняют в создании преступной организации, совершении убийств и ряда других преступлений, в том числе, сексуально-насильственного характера. Дело насчитывает 80 томов.

В январе заключенные устроили бунт — напали на конвой Лукьяновского СИЗО, захватив одного из сотрудников изолятора.

Как сообщал «Обозреватель», ранее стало известно, какие сроки грозят представителям скандального подразделения.

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