Приговор бойцам «Торнадо»: обвиняемые отказались признать вину
Часть оглашения будет проходить в закрытом режиме.
Часть оглашения будет проходить в закрытом режиме.
Бывшие бойцы специальной роты Министерства внутренних дел «Торнадо», которым 7 апреля будет вынесен приговор по обвинению в создании преступной организации, совершении убийств и ряда других преступлений, в том числе,
Как заявил
«Сейчас все ждут звонка от Матиоса, что он скажет — 15 или 20 лет», — сказал он.
Онищенко одет в футболку, на которой написано: «Комбат. Сердце не прятал за спины ребят».
Также отмечается, что в зале суда техслужбы не смогли настроить микрофоны, поэтому присутствующие не слышат нормально судью, оглашающего приговор.
Отмечается, что часть оглашения будет проходить в закрытом режиме, поскольку касается обвинений в преступлениях
Напомним, с самого утра силовики оцепили здание суда.
Как известно, бывших бойцов «Торнадо» обвиняют в создании преступной организации, совершении убийств и ряда других преступлений, в том числе,
В январе заключенные устроили бунт — напали на конвой Лукьяновского СИЗО, захватив одного из сотрудников изолятора.
Как сообщал «Обозреватель», ранее стало известно, какие сроки грозят представителям скандального подразделения.