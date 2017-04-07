Орлов проведет совещание о будущем Russia Arms Expo

О переезде RAE на подмосковный полигон «Патриот» ранее сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Полигон будет использоваться, однозначно. Мы этот проект будем поддерживать. Надеемся на поддержку Минпромторга, организуем там мероприятия с демонстрацией возможностей военной техники. Зрители ехали туда, чтобы такой формат посмотреть и мы будем его продолжать. Я в понедельник провожу совещание, будут представители УВЗ, туроператоры, которые занимались этим проектом, и будем все эти вопросы обсуждать и готовить предложения», — приводит РИА «ФедералПресс» слова Алексея Орлова.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в случае переноса RAE, на полигоне «Старатель» появятся новые уральские проекты ВПК.