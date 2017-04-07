Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
Плотницкий: Украина признала независимость ДНР и ЛНР
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Депутат Рады: Россия готова отдать Крым Украине
1000 автобусов с призывниками едут на восток ДНР
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Сотни украинцев штурмуют посольство Литвы в Киеве – СМИ
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10Уйгурская проблема Китая
10Последствия циклона «Дебби»
12:10 (мск), источник: УралПолит.ру

Орлов проведет совещание о будущем Russia Arms Expo

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля, ИА УралПолит.Ru. Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов 10 апреля проведет совещание, посвященное новым проектам, которые смогут заменить на полигоне «Старатель» выставку Russia Arms Expo (RAE).

Источник: УралПолит.ру

О переезде RAE на подмосковный полигон «Патриот» ранее сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Полигон будет использоваться, однозначно. Мы этот проект будем поддерживать. Надеемся на поддержку Минпромторга, организуем там мероприятия с демонстрацией возможностей военной техники. Зрители ехали туда, чтобы такой формат посмотреть и мы будем его продолжать. Я в понедельник провожу совещание, будут представители УВЗ, туроператоры, которые занимались этим проектом, и будем все эти вопросы обсуждать и готовить предложения», — приводит РИА «ФедералПресс» слова Алексея Орлова.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в случае переноса RAE, на полигоне «Старатель» появятся новые уральские проекты ВПК.

Напоминаем, выставка Russian Arms Expo проходит в Нижнем Тагиле с 1999 года. Свердловские власти планируют, что в этом году выставка все-таки пройдет на Урале — на данный момент постановления о переносе мероприятия нет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
УВЗ станет площадкой акции «Тотальный диктант»
Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по базе в Сирии
В Минобороны оценили эффективность удара США по базе в Сирии
Госдума ужесточила ответственность для спортивных болельщиков
Житель Ростова-на-Дону признался в подрыве бомбы-фонарика
Осужденный по «болотному делу» Развозжаев вышел на свободу
Эксперты предсказали сокращение числа больниц до уровня 1913 г.
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
Мутко не видит проблем. О подготовке к Кубку конфедераций Россия почти готова к проведению Кубка конфедераций по футболу, который состоится во второй половине июня в четырех городах страны
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны» Комик скончался в Лос-Анджелесе на 91-м году жизни
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь