Аксенов поручил навести блеск в Симферополе до 1 мая

Соответствующее поручение он озвучил на встрече с заместителем председателя Совета министров РК Борисом Зиминым, первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства РК Михаилом Селезневым и главой администрации Симферополя Геннадием Бахаревым, сообщает управление информации и пресс-службы главы Крыма.

«До 1 мая город должен блестеть, и потом эта чистота должна постоянно поддерживаться», — подчеркнул он. Ситуацию с замусоренностью Симферополя Аксенов назвал «неприемлемой».

«В рамках года экологии, выполняя поручение президента Российской Федерации, мы с вами обязаны навести порядок. Вы должны ликвидировать весь мусор, который захламил наши города, и в первую очередь столицу Республики Крым. Ситуация неприемлемая. Мы считаем, что министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Михаил Борисович Селезнев, который сейчас курирует ситуацию, вместе с Геннадием Сергеевичем Бахаревым должны разработать реальный план действий», — отметил он.

Также глава Крыма заявил о необходимости «привести в порядок» клумбы, дорожные кольца, очистить бордюры от грязи, убрать ограждения.

«На Ялтинской трассе процесс пошел, начали чистить. Службе автомобильных дорог Республики Крым поставлена задача навести блеск и чистоту не только на Ялтинской трассе, но и на всех дорогах, включая Джанкой, Армянск, Раздольное и другие отдаленные районы», — пояснил он.

Кроме того, Аксенов поручил зампреду крымского правительства Борису Зимину «совместно с городом Симферополем разработать нормативный акт», который бы усиливал ответственность «за случаи, когда мусор высыпают в лесопосадках, сваливают в баки, а компании не выполняют свои обязательства по вывозу на полигоны ТБО».

Со своей стороны первый замглавы минЖКХ Михаил Селезнев сообщил, что в ходе мероприятий, проведенных ведомством вместе со столичной администрацией, к уборке мусора в Симферополе дополнительно ввели 7 единиц мусороуборочной техники, «для которой разработали маршрут и логистику маршрута, минимизировали холостой ход».

«Перераспределением в город направлено 4 единицы техники, сейчас необходимо оперативно поставить на учет и ввести в строй данные единицы, чтобы мы активно начали работать. Проведена оценка необходимости установки контейнерного парка. Поадресно начали анализировать: действительно, там, где не хватает 2−3 контейнеров, получается навал мусора. До 12 апреля мы запланировали провести работы по вывозу ТКО, крупногабаритного мусора в навалах рядом с контейнерными площадками и там, где контейнеры не установлены. До 12 апреля мы с этой задачей обязательно справимся», — заверил Селезнев.

Кроме того, первый замминистра ЖКХ подчеркнул, что до 20 апреля город заключит договоры с собственниками нестационарных торговых объектов (НТО) на размещение урн, а до 10 апреля оборудует технику МУП «Экоград» системой ГЛОНАСС. «Когда начали анализ по технике, поняли, что 50% МУП “Экоград” не оборудовано системой ГЛОНАСС, либо этот вопрос не контролировался», — посетовал Селезнев.

Докладывая о положении дел в Симферополе с наличием урн, первый замглавы минЖКХ отметил, что в целом по городу насчитывается 860 урн, но вместе с тем подчеркнул, что «урны отсутствуют практически везде».

«В рамках благоустройства города планируется дополнительная установка. Совместно с администрацией проработаем, чтобы у каждого магазина, объекта потребительского рынка была урна в обязательном порядке», — заверил он главу Крыма.

При этом Аксенов поручил зампреду крымского правительства Борису Зимину «такую же работу организовать во всех муниципальных образованиях Республики Крым».