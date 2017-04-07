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14:14 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев подписал дорожную карту по повышению дохода областного бюджета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля, ИА УралПолит.Ru. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил дорожную карту по повышению доходного потенциала областного бюджета на 2017 — 2019 годы и рекомендовал органам местного самоуправления разработать и принять собственные дорожные карты.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, соответствующее распоряжение Евгений Куйвашев подписал сегодня, 7 апреля.

О ходе реализации дорожной карты, главе региона будут докладывать ежеквартально. Цель, мероприятий, включенных в нее, сбалансировать областной и местный бюджеты, повысить качество администрирования налоговых и неналоговых доходов и найти ресурсы для увеличения доходного потенциала.

По поручению губернатора региональный Минфин расширил «дорожную карту» мероприятиями, направленными на привлечение инвесторов, информационное взаимодействия между органами местного самоуправления и налоговыми органами по выданным разрешениям на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. Одно из направлений деятельности по повышению доходного потенциала — адресная работа с налогоплательщиками.

В 2016 году реализация мероприятий дорожной карты по повышению доходного потенциала позволила привлечь в консолидированный бюджет области 11 миллиардов рублей.

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