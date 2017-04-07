Куйвашев подписал дорожную карту по повышению дохода областного бюджета

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, соответствующее распоряжение Евгений Куйвашев подписал сегодня, 7 апреля.

О ходе реализации дорожной карты, главе региона будут докладывать ежеквартально. Цель, мероприятий, включенных в нее, сбалансировать областной и местный бюджеты, повысить качество администрирования налоговых и неналоговых доходов и найти ресурсы для увеличения доходного потенциала.

По поручению губернатора региональный Минфин расширил «дорожную карту» мероприятиями, направленными на привлечение инвесторов, информационное взаимодействия между органами местного самоуправления и налоговыми органами по выданным разрешениям на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. Одно из направлений деятельности по повышению доходного потенциала — адресная работа с налогоплательщиками.

В 2016 году реализация мероприятий дорожной карты по повышению доходного потенциала позволила привлечь в консолидированный бюджет области 11 миллиардов рублей.