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12:38 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Нижегородский избирком: бюллетени на выборах защитят QR-кодами

Выборы планируется сделать доступнее для избирателей.

Из новшеств — предлагается защитить бюллетени QR-кодами, изменить порядок их гашения марками, расширить права наблюдателей и прописать в законе порядок видеонаблюдения на избирательных участках. Соответствующие поправки в законодательство о выборах Государственная Дума должна рассмотреть 14 апреля. Об этом рассказал членам избирательной комиссии Нижегородской области представитель Центрального избиркома Андрей Кинев.

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