Нижегородский избирком: бюллетени на выборах защитят QR-кодами
Выборы планируется сделать доступнее для избирателей.
Из новшеств — предлагается защитить бюллетени QR-кодами, изменить порядок их гашения марками, расширить права наблюдателей и прописать в законе порядок видеонаблюдения на избирательных участках. Соответствующие поправки в законодательство о выборах Государственная Дума должна рассмотреть 14 апреля. Об этом рассказал членам избирательной комиссии Нижегородской области представитель Центрального избиркома Андрей Кинев.