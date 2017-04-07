Нижегородский избирком: бюллетени на выборах защитят QR-кодами

Из новшеств — предлагается защитить бюллетени QR-кодами, изменить порядок их гашения марками, расширить права наблюдателей и прописать в законе порядок видеонаблюдения на избирательных участках. Соответствующие поправки в законодательство о выборах Государственная Дума должна рассмотреть 14 апреля. Об этом рассказал членам избирательной комиссии Нижегородской области представитель Центрального избиркома Андрей Кинев.

