Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
Плотницкий: Украина признала независимость ДНР и ЛНР
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?Оказывается, носорогов нельзя перевозить на самолете в спящем состоянии
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Сотни украинцев штурмуют посольство Литвы в Киеве – СМИ
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10Уйгурская проблема Китая
10Последствия циклона «Дебби»
12:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

Выборы ректора БрГУ не состоялись, потому что один кандидат отказался от участия

Один из двух кандидатов на должность ректора Братского государственного университета Владислав Шакиров отказался от участия в выборах руководителя.

Один из двух кандидатов на должность ректора Братского государственного университета Владислав Шакиров отказался от участия в выборах руководителя вуза, поэтому они не состоялись. Об этом 7 апреля 2017 года сообщает пресс-служба вуза. Информацию об этом направят в Министерство образования и науки РФ. Очевидно, вузу предстоит снова пройти всю процедуру выдвижения кандидатов, согласования списка с Минобрнауки и назначения новой даты выборов.

Согласно положению о выборах ректора БрГУ, кандидат на должность ректора имеет право снять свою кандидатуру на любом этапе выборной компании, но не позднее начала процедуры тайного голосования на конференции трудового коллектива. Владислав Шакиров больше не сможет выдвигаться на пост ректора вуза. Вторым кандидатом был проректор на научной работе вуза Дмитрий Лобанов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по базе в Сирии
В Минобороны оценили эффективность удара США по базе в Сирии
Госдума ужесточила ответственность для спортивных болельщиков
Житель Ростова-на-Дону признался в подрыве бомбы-фонарика
Осужденный по «болотному делу» Развозжаев вышел на свободу
Эксперты предсказали сокращение числа больниц до уровня 1913 г.
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
Мутко не видит проблем. О подготовке к Кубку конфедераций Россия почти готова к проведению Кубка конфедераций по футболу, который состоится во второй половине июня в четырех городах страны
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны» Комик скончался в Лос-Анджелесе на 91-м году жизни
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь