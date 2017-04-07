Первый в истории Тольятти сити-менеджер может быть назначен 11 апреля — гордума
Депутаты думы Тольятти соберутся 11 апреля на внеочередное заседание, чтобы утвердить в должности нового городского главу, сообщает
Депутаты думы Тольятти соберутся 11 апреля на внеочередное заседание, чтобы утвердить в должности нового городского главу, сообщает
Заседание конкурсной комиссии, которая выберет победителя из 19 кандидатов, должно пройти в тот же день перед заседанием думы, пояснили агентству «Интерфакс-Поволжье» в
Как сообщалось, прием заявок от желающих принять участие в конкурсе на должность
На конкурс также заявились девять сотрудников различных компаний, в том числе «АвтоВАЗа», сотрудник мэрии Тольятти, работник местной газеты, двое безработных, пенсионер, сотрудник регионального госучреждения и общественник из Октябрьска.
Последний избранный мэр Тольятти Сергей Андреев, полномочия которого истекли в марте, ранее заявлял о намерении участвовать в конкурсе, но в последний момент передумал.
«Он решил не участвовать, потому что ему поступило предложение о другой работе», — говорила агентству
В конкурсную комиссию, которая выберет
В июне 2014 года Самарская губернская дума приняла закон о реформе местного самоуправления, который отменял прямые выборы глав поселений и муниципальных районов.
В сентябре 2014 года прямые выборы мэра были отменены в Самаре, в ноябре — в остальных городах Самарской области.
На тот момент всенародно избранные мэры оставались в Тольятти, а также в Новокуйбышевске, Чапаевске и Похвистнево, их решили не менять на