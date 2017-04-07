Первый в истории Тольятти сити-менеджер может быть назначен 11 апреля — гордума

Заседание конкурсной комиссии, которая выберет победителя из 19 кандидатов, должно пройти в тот же день перед заседанием думы, пояснили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе.

Как сообщалось, прием заявок от желающих принять участие в конкурсе на должность сити-менеджера завершился 3 апреля, всего было зарегистрировано 19 претендентов. Среди них: председатель думы Тольятти Дмитрий Микель, основатель тольяттинской сети супермаркетов «Миндаль» и депутат Самарской губернской думы Владимир Дуцев, а также директор самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (структура ПАО «Т Плюс») Сергей Анташев, ранее работавший в мэрии Тольятти на должности заместителя мэра по городскому хозяйству.

На конкурс также заявились девять сотрудников различных компаний, в том числе «АвтоВАЗа», сотрудник мэрии Тольятти, работник местной газеты, двое безработных, пенсионер, сотрудник регионального госучреждения и общественник из Октябрьска.

Последний избранный мэр Тольятти Сергей Андреев, полномочия которого истекли в марте, ранее заявлял о намерении участвовать в конкурсе, но в последний момент передумал.

«Он решил не участвовать, потому что ему поступило предложение о другой работе», — говорила агентству пресс-секретарь главы Тольятти Нина Карапетьянц.

В конкурсную комиссию, которая выберет сити-менеджера, входит 20 человек. Половина из них назначена губернатором, половина — думой Тольятти.

В июне 2014 года Самарская губернская дума приняла закон о реформе местного самоуправления, который отменял прямые выборы глав поселений и муниципальных районов.

В сентябре 2014 года прямые выборы мэра были отменены в Самаре, в ноябре — в остальных городах Самарской области.