Рустэм Хамитов принял участие в совещании Ассоциации инновационных регионов России

На совещании было отмечено, что в январе 2017 года Президентом России Владимиром Путиным были утверждены Основы государственной региональной политики, направленные на научно-технологическое развитие регионов и повышение конкурентоспособности экономики на международном рынке. В рамках данной стратегии Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) зарекомендовала себя в качестве авторитетной экспертной площадки, формирующей общий вектор развития инновационного развития субъектов Российской Федерации.

Ключевыми темами встречи были обозначены совершенствование, оценка эффективности и результатов государственного управления в России и за рубежом, а также стимулирование развития инновационных и промышленных кластеров. К 2020 году перед кластерами в регионах АИРР стоит задача удвоить экспортную выручку и привлекать ежегодно не менее 300 млрд рублей частных инвестиций, а также создать не менее 300 новых технологических компаний по экспортным направлениям.

Одной из главных тем дискуссии стало обсуждение и совершенствование системы оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Сергей Кириенко предложил Ассоциации представить консолидированную позицию по вопросу совершенствования этой системы на региональном уровне и подключиться к работе по анализу и тиражированию лучших региональных проектов.

Руководители субъектов Российской Федерации, входящих в АИРР, выразили готовность к подготовке информации и обмену лучшими практиками в сфере инноваций, здравоохранении, промышленности и социального обеспечения для формирования и введения единой системы оценки показателей.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в беседе с журналистами по итогам совещания отметил, что республика занимает достойное место среди инновационных регионов России.

— Сильная, крепкая республика, развитая промышленность. Безусловно, у нас перекос в сторону промышленности XX века — достаточно тяжёлой, затратной. Пока ещё XX век превалирует на нашей территории с точки зрения организации промышленного производства. Нам, конечно, надо работать над инновациями, — отметил руководитель региона. — Эти процессы идут внутри предприятий. Не всё идёт быстро, как нам хочется. Ряд крупных промышленников отстают от требований времени. С этой точки зрения будем их подстёгивать, с одной стороны, а с другой стороны — поддерживать преференциями, льготами. Нам очень важно создавать другую производственную среду.

Внимание со стороны федеральных органов государственной власти к внедрению инноваций Рустэм Хамитов считает очень важным.

— Большую поддержку обещает и Правительство Российской Федерации. Будут выделены соответствующие гранты для развития инновационного производства, инновационной промышленности. Что-то и наши предприятия получат обязательно, — сказал Глава Башкортостана. — Это небольшие суммы — не миллиарды, может быть, несколько десятков, сотен миллионов рублей. Но это тоже важно — показать, что власть заинтересована в трансформации промышленного производства, в продвижении новаций, в привлечении на наши территории самого нового, передового, современного.

Напомним, что по итогам 2016 года Башкортостан занял седьмое место в рейтинге инновационных регионов России, поднявшись сразу на восемь позиций по сравнению с 2015 годом и войдя в группу сильных инноваторов (1−11 место).

В Башкортостане зарегистрированы семь технопарков, 10 индустриальных парков, инновационный бизнес-инкубатор, три центра трансфера технологий, венчурный фонд, 119 организаций, осуществляющих инновационную деятельность, центр коллективного пользования научным оборудованием «Агидель», технологические центры субъектов малого предпринимательства. Общая численность работающих на объектах инновационной инфраструктуры превышает 1,7 тысячи человек. В производство внедрено 29 инновационных промышленных образцов. В 2016 году создано 12 центров молодежного инновационного творчества.

В республике функционируют: кластер малотоннажной нефтехимии (62 участника), нефтехимический территориальный кластер (176 участников), радиоэлектронный кластер (13 участников), кластер нефтегазового инжиниринга (41 участник), геофизический кластер «Квант» (38 участников), биотехнологический кластер (22 участника).

В вузах республики функционируют более 50 инновационных структур, среди крупнейших — технопарки БашГУ и УГАТУ.