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13:22 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Премьер хочет изменить закон о приватизации

Приватизация в Украине должна стать конкурентной, в течение года нужно изменить закон.

Источник: Telegraf.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за изменение в текущем году законодательства в сфере приватизации, чтобы обеспечить ее конкурентность.

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«Правительство Украины и я лично как премьер-министр акцентирую внимание, что нам нужно в этом году нужно изменить законодательство в сфере приватизации, чтобы приватизация стала конкурентной», — сказал В. Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины в пятницу.

«Мы в ближайшее время выйдем с таким предложением к украинскому парламенту и хотим вместе с вами наработать правильный законопроект, который позволит начать масштабный процесс привлечение инвестиций в экономику», — добавил глава правительства.

В. Гройсман также вновь подчеркнул, что неудовлетворен работой Фонда государственного имущества Украины, добавив, что за последний год он ничего не сделала для того, чтобы обеспечить эффективную приватизацию государственных предприятий.

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