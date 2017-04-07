Премьер хочет изменить закон о приватизации
Приватизация в Украине должна стать конкурентной, в течение года нужно изменить закон.
Приватизация в Украине должна стать конкурентной, в течение года нужно изменить закон.
«Правительство Украины и я лично как
«Мы в ближайшее время выйдем с таким предложением к украинскому парламенту и хотим вместе с вами наработать правильный законопроект, который позволит начать масштабный процесс привлечение инвестиций в экономику», — добавил глава правительства.
В. Гройсман также вновь подчеркнул, что неудовлетворен работой Фонда государственного имущества Украины, добавив, что за последний год он ничего не сделала для того, чтобы обеспечить эффективную приватизацию государственных предприятий.