В Минобороны заявили о «крайне низкой» эффективности удара США в Сирии

Боевая эффективность ракетного удара, нанесенного США по авиабазе в Сирии, была «крайне низкой». Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает «РИА Новости».

По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно

Он уточнил, что в результате ракетного удара были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов Миг-23, а также радиолокационная станция.

В пятницу, 7 апреля, США впервые с начала сирийской войны нанесли удары по позициям правительственных сил. С американских эсминцев были выпущены 59 крылатых ракет «Томагавк» по авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс. Как уточнили в Пентагоне, ракеты были нацелены на взлетные полосы, места стоянки самолетов и заправочные комплексы.

По информации губернатора провинции Хомс Талала Барази, в результате погибли семь человек — пятеро военных и двое мирных жителей деревни Шайрат.