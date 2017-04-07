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13:04 (мск), источник: РБК

В Минобороны заявили о «крайне низкой» эффективности удара США в Сирии

В Минобороны России оценили боевую эффективность ракетного удара США по авиабазе в Сирии как «крайне низкую». По данным российского ведомства, целей достигли только 23 из 59 крылатых ракет, выпущенных с американских эсминцев.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Боевая эффективность ракетного удара, нанесенного США по авиабазе в Сирии, была «крайне низкой». Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает «РИА Новости».

По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно
Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны России
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Он уточнил, что в результате ракетного удара были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов Миг-23, а также радиолокационная станция.

В пятницу, 7 апреля, США впервые с начала сирийской войны нанесли удары по позициям правительственных сил. С американских эсминцев были выпущены 59 крылатых ракет «Томагавк» по авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс. Как уточнили в Пентагоне, ракеты были нацелены на взлетные полосы, места стоянки самолетов и заправочные комплексы.

По информации губернатора провинции Хомс Талала Барази, в результате погибли семь человек — пятеро военных и двое мирных жителей деревни Шайрат.

Комментарии
4
Эдуард Иванов
Пора сирийцам Бастионы подвозить. Тогда и с моря забоятся лезть. Если только совсем издалека.
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восход солнца
почему полностью отсутствует эффективность средств ПВО и ПРО Сирии?
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анатолий помаз
ну ну,тут играет роль не эфективность,а сам факт...
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