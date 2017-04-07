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13:20 (мск), источник: Uralpress.ru

Южноуральские чиновники совершили 280 нарушений при заполнении деклараций о доходах

Должностные лица Челябинской области, которые должны отчитываться о доходах и имуществе, совершили за год 280 нарушений при заполнении деклараций. Такую информацию сообщил главный федеральный инспектор по Челябинской области Артем Пушкин на заседании региональной коллегии территориальных органов федеральных органов власти.

На мероприятии главный федеральный инспектор на Южном Урале сообщил о принимаемых мерах, направленных на противодействие коррупции и мониторинге их результатов, а также обратил внимание руководителей территориальных органов исполнительной власти на важность организации профилактики коррупционных правонарушений.

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев отметил, что треть нарушений связана с предоставлением государственными служащими недостоверных сведений о доходах. В этой связи предложил рассмотреть вопросы обеспечения структурных подразделений территориальных органов исполнительной власти, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, методическими рекомендациями, в которых были бы учтены и результаты практики прокурорского надзора.

Артем Пушкин добавил, что в этом году большое внимание уделят организации работы с кадровыми службами по заполнению деклараций.

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