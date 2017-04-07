Южноуральские чиновники совершили 280 нарушений при заполнении деклараций о доходах

На мероприятии главный федеральный инспектор на Южном Урале сообщил о принимаемых мерах, направленных на противодействие коррупции и мониторинге их результатов, а также обратил внимание руководителей территориальных органов исполнительной власти на важность организации профилактики коррупционных правонарушений.

Прокурор Челябинской области Александр Кондратьев отметил, что треть нарушений связана с предоставлением государственными служащими недостоверных сведений о доходах. В этой связи предложил рассмотреть вопросы обеспечения структурных подразделений территориальных органов исполнительной власти, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений, методическими рекомендациями, в которых были бы учтены и результаты практики прокурорского надзора.

Артем Пушкин добавил, что в этом году большое внимание уделят организации работы с кадровыми службами по заполнению деклараций.