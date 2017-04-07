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13:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Игорь Орлов не будет участвовать в выборах губернатора

Как стало известно «Ъ», бывший вице-премьер правительства края, депутат заксобрания, член фракции ЛДПР Игорь Орлов отказался от планов по участию в выборах губернатора осенью этого года. Связаться с самим господином Орловым «Ъ» не удалось.

Координатор реготделения ЛДПР в Прикамье, глава партийной фракции краевого парламента Олег Постников эту информацию подтвердил. Он также отметил, что Высший совет ЛДПР еще не принял решение по выдвижению кандидата от партии на выборы губернатора Прикамья.

Ранее господин Постников сообщал, что партия представит своего кандидата до конца апреля. В числе возможных претендентов на участие в кампании до последнего времени фигурировали сам Олег Постников и Игорь Орлов.

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