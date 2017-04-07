Игорь Орлов не будет участвовать в выборах губернатора

Координатор реготделения ЛДПР в Прикамье, глава партийной фракции краевого парламента Олег Постников эту информацию подтвердил. Он также отметил, что Высший совет ЛДПР еще не принял решение по выдвижению кандидата от партии на выборы губернатора Прикамья.

Ранее господин Постников сообщал, что партия представит своего кандидата до конца апреля. В числе возможных претендентов на участие в кампании до последнего времени фигурировали сам Олег Постников и Игорь Орлов.