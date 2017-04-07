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13:10 (мск), источник: НТА-Приволжье

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин пробежит 5 км на забеге «Беги, герой» 21 мая

Как отмечают организаторы благотворительного забега, сейчас в полумарафоне уже зарегистрировано более 1000 человек.

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин пробежит 5 км на забеге «Беги, герой» 21 мая. Как сообщают организаторы забега, накануне глава города зарегистрировался в благотворительном забеге и 21 мая он пробежит 5-километровую дистанцию по Нижневолжской набережной наравне с другими участниками.

По информации организаторов, Иван Карнилин — давний приверженец ЗОЖ и спорта, но в забеге он примет участие впервые.

«Я очень хорошо отношусь к спорту. Летом играю в теннис, зимой делаю утренние пробежки по набережной, катаюсь на лыжах, занимаюсь на турнике. В соревнованиях я прежде не участвовал, но горячо поддерживаю инициативу организаторов в создании такого полезного мероприятия», — сказал Иван Карнилин.

Как отмечают организаторы благотворительного забега, сейчас в полумарафоне уже зарегистрировано более 1000 человек: представители России, Австралии, Австрии, Великобритании и США.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к полумарафону на Верхне-Волжской набережной проходят бесплатные тренировки.

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