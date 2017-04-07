Депутат: судьбу Гонтаревой решает лично Порошенко

Будет ли отставка главы НБУ и когда именно, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал народный депутат от фракции БПП Борислав Розенблат.

(публикуется на языке оригинала).

На вашу думку, коли президент відпустить Валерію Гонтареву?

— Хочу вас запевнити в тому, що пані Гонтарева вже декілька разів приходила із заявою до президента по питанню, щоб її звільнити. Але хочу зазначити єдине, що якби це відбулось, то ми б не мали можливість отримати транш МВФ. Ви розумієте, коли немає голови НБУ чи тимчасово виконуючого обов’язки, то немає довіри до такої кредитної установи.

Чому вона із заявою приходила, на вашу думку?

— Ви знаєте, я думаю, що, будучи на такій відповідальній посаді, це моральний тиск, дуже високий. І я вважаю, що людина морально втомилась і хоче відпочити. Я думаю, що тут питання не в тому, що звинувачення є чи є тиск якихось політичних партій. Я думаю, що просто чисто чоловіча така втома, просто їй тяжко нести цей тягар.

Я думаю, що це відбудеться. Я думаю, що це питання не років, це питання місяців, а, може, і днів.

А ті, хто кажуть, що відставка — це мало для Гонтаревої, треба розслідувати, бо вже є безвіз, поїде з України.

— Я знаю заяву Матіоса про те, що він починає розслідування цих справ по питанню української армії і розкрадання її 2005 і 2009 років.

Я вважаю, що всі посадові особи, які працювали на країну, вони всі будуть перевірені, незалежно від того, як вони пішли — чи з відставки, чи самі написали заяву про звільнення. Я сьогодні думаю, що НАБУ працює в цьому питанні дуже відверто, і те, що відбуваються останнім чином, що йдуть перевірки і обшуки в НБУ, це теж стосується цих всіх посадових осіб.

Фракція «Самопоміч» хоче притягнути її саме до відповідальності, інші фракції закликали вивчити її діяльність.

— Я теж так само прошу перевірити діяльність пані Гонтаревої. Я чув багато заяв про те, що вона виводила кошти, що вона навіть спричинила виводи в офшорні зони тих чи інших грошей. Хай перевіряють.

Я не хочу навіть ніяких робити політичних заяв, тому що не вмію звинувачувати людей, якщо там немає ніяких доказів. Будуть докази, тоді будуть звинувачення. Ми ж не судді, щоб сьогодні вирішувати, винна вона чи не винна. Для цього є правоохоронні органи.

Можливо, немає, кого призначити на цю посаду? Називаються кандидатури Лавринчука, Данилишина, Олександра Гриценка. Чи обговорюються ці кандидатури, чи ви чули інші?

— Я думаю, що дуже багато є знаних фахівців, справжніх банкірів, ви правильно кажете, пан Данилишин, інші люди, які сьогодні добре справляються з банками і тримають їх на плаву. Пані Гонтарева, дійсно, заявила про те, що вона вже готова і бажає піти.

Я думаю, тут питання декількох тижнів, місяців, і це відбудеться. Але хочу зазначити єдине, що вирішення сьогодні долі НБУ, і відповідальність несе особисто президент України. Тому як тільки він почує, що дійсно, на сьогоднішній день треба вже звільняти, він підпише цю заяву пані Гонтаревої, і буде інша людина.

Але хочу ще раз зазначити, що на сьогоднішній день, як би там не було, курс гривні стабільний, валютне надходження проходить, МВФ надає кредити. Це свідчить про те, що відбуваються якісь поліпшення грошової, фінансової стабільності в Україні. Що буде далі, давайте будемо дивитись.

Можливо, ви щось на фракціях обговорюєте?

— Я повторюю — кандидатури не обговорювались. Я думаю, що це буде конкурс, і президент визначить кандидатуру. А взагалі я б хотів, щоб в нас було, як в США — федеральна резервна система, щоб голова цієї системи обирався на сім років, щоб він був незалежним ні від політиків, ні від уряду, ні від парламенту, щоб ця людина, дійсно, керувала економікою і керувала фінансами країни і була, перш за все, незалежною.

А чи не буде з цією незалежністю як з незалежністю голови НАЗК?

— Ви знаєте, я не бачу зараз залежності голови НАЗК, тому що вона, дійсно, виконує свої обов’язки, і які б там не були баталії у ВР, але в нас немає на сьогоднішній день жодного інструменту для того, щоб звільнити пані Корчак.

Я вважаю, що вона повинна зробити аудит, не міжнародний, можна і український аудит, але справжній аудит, і тоді розібратись до кінця з тією ситуацією, яка виникла. Але в мене не виникло жодних питань по поданню декларацій. Просто треба було її заповнювати не в останній тиждень, як це всі робили, а треба заповнювати було ще в лютому починати.

Також імовірну відставку голови НБУ в ефірі «ГС» прокоментував нардеп від «Народного фронту» Ігор Лапін.

Називають пані Гонтареву ручною ставленицею президента. Ви поділяєте таку думку?

— По-перше, голова НБУ голосується в парламенті за поданням президента і, звичайно, ця людина, якій довіряє президент. Тому ручна — не ручна, це людина президента.

Другий момент, але відповідальність є спільною, в тому числі, на парламенті. Тим не менше, хочу зауважити, що я вважаю, що не лише відставка, там має бути посадка пані Гонтаревої, якщо вона не втече, тому що в даному випадку ніяких інших варіантів, крім посадки, я не можу сказати.

Як ви це бачите? Це НАБУ має розслідувати діяльність?

— НАБУ вже проводило обшуки і всякі різні перевірки НБУ. Це ж робилось в рамках певного кримінального провадження, і в даному випадку, якщо буде підозрювана пані Гонтарева, то людина має бути, як мінімум, відсторонена від посади відразу ж.

Але виходячи із загального негативу пані Гонтаревої, тим більше, її фраз, що сама напишу, сама піду, я думаю, що президентові це все відомо, я думаю, що він буде шукати зараз їй заміну, щоб детективи НАБУ могли робити далі наступні кроки в цьому питанні.

Починаючи з січня 2016 року, я говорив про те, що ця людина має сісти в тюрму, зважаючи не тільки на розвал банківської системи, на те, що нашу систему поклали під російський вплив.

Коли розв’язку можна чекати в цьому питанні?

— Чим активніше слідчі НАБУ будуть працювати в цьому питанні, тим швидше буде рухатись цей процес взагалі, а, крім того, громадський тиск суспільства і нестабільна грошова гривня вимагає цього.

Тим більше, що, здається, представники Радикальної партії збирали підписи щодо відставки пані Гонтаревої, там не вистачало, я думаю, що після таких гучних скандалів, які відбулись за останній період, підписи вони дозбирають набагато швидше, ніж президент прийме рішення з цього приводу. А далі, якщо президент визначиться, то не буде альтернативного варіанту, крім того, як подати іншу кандидатуру.

З’явилась інформація, що ви завтра будете визначатись, коли буде звіт уряду. Чи може так бути, його перенесуть після місячної перерви?

— Думаю, що ніхто нічого переносити не буде. Я вважаю, що все буде йти так, як має бути. Рік пройшов, уряд має прозвітуватись. Уряд буде звітувати про ту роботу і про ті реалії, з якими він стикнувся, і як він ці негативні тенденції долає.

Я думаю, що уряду є чим пишатись і уряду є за що отримати, як кажуть, на горіхи. Але роботу уряду в цих реаліях, я вважаю задовільною.

Тобто це зараховано?

— Це задовільно. Справа в тому, що оцінка роботи уряду ще не означає його відставку. Ми на сьогоднішній день говоримо про оцінку роботи, а не про відставку. Якщо оцінка задовільна, то, звичайно, не буде стояти питання щодо відставки.

Питання щодо відставки ставиться тільки після того, якщо уряд отримав оцінку два — не задовільно. Тоді інше питання, що далі — далі йому довіряємо чи відправляємо у відставку. Але в даному випадку, думаю, що оцінка буде задовільною і ніякої відставки не буде.

В меморандумі є дати, що стосуються вашого комітету, зокрема, в травні цього року НАБУ має отримати право на прослуховування і проведення слідчих дій під прикриттям і до кінця квітня має бути ухвалено законодавство про фінансову поліцію. Ваш прогноз — це буде зроблено, чи ні?

— Щодо фінансової поліції — це дійсно треба робити. ДФС дискредитувала себе на всі 100%. Другий момент, що стосується того, що фінансова поліція необхідна, і що є задекларовані домовленості про співпрацю з МВФ, і це питання стоїть і воно, тим більше, буде спонукати нас в цьому напрямку швидше рухатись.

Але ще раз наголошую — підписана угода з МВФ. Це є меморандум. Це те, що ми маємо виконати, але питання в тому, який має бути цей закон, це вже будуть вирішувати парламентарі.

Ранее эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире «ГС» заявил, что Корчак хочет провести независимый аудит НАПК, чтобы в итоге ответственность за срыв е-декларирования переложить на других членов Нацагентства.

А эксперт Ирина Ивашко в эфире «ГС» подчеркнула, что голосование за безвиз для Украины в Совете министров ЕС пройдет позитивно, даже если несколько министров будут против.