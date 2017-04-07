«Еще можно побороться»: Общественная палата РФ и Ростуризм поддержали сохранение выставки RAE на Урале

Как рассказал Накануне.RU уполномоченный по туризму Общественной палаты, он получил письменный ответ, подписанный председателем комиссии Общественной палаты РФ, о том, что его обращение, которое он написал с целью сохранения выставки, направлено в Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой об оказании содействия.

«Выставка была придумана как объект для привлечения внимания к Нижнему Тагилу, ко всем предприятиям, которые есть в городе, не только к Уралвагонзаводу. Почему-то сейчас не говорят о том, что этот объект, в том числе, связан с туризмом. Общественная палата РФ сразу поддержала инициативу, в Ростуризме сейчас думают, какие меры можно предпринять для сохранения выставки. Лично глава Ростуризма точно за сохранение выставки, он обещал рекомендовать ее не закрывать, но каким образом можно это сделать, он пока не определился», — рассказал общественник.

Руслан Щеглов также заметил, что выставку должны отстаивать первые лица региона: это губернатор Евгений Куйвашев и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, но они уже смирились с закрытием выставки, хотя юридически это не так — никаких документов не было. «И еще можно вступить в бой за ее сохранение», — сказал уполномоченный.

Руслан Щеглов также рассказал, что он попросил у Олега Сафонова организовать встречу с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

«Он сказал, что встречаться с ним по идее должен губернатор Свердловской области, но пообещал помочь. Я напишу обращение к главе Ростуризма, чтобы он рекомендовал организовать встречу с Сергеем Чемезовым», — сказал он.

Вчера Сергей Носов обсудил с общественностью сохранение выставки RAE в Нижнем Тагиле. В городе также собирают подписи против переноса такого значимого объекта в Подмосковье.