В Казахтане упростят выделение грантов для НПО

«С учётом пожеланий общественности дорабатываем правила выделения грантов для НПО. По новым правилам процедуры выделения грантом станут более простыми. Будет отдельно прописан порядок формирования экспертной комиссии, введены положения по реестру экспертов, которые могут входить в состав экспертной комиссии, чтобы состав членов соответствовал тематике грантов», — сказал Нурлан Ермекбаев.

Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев рассказал на заседании Общественного совета о результатах работы ведомства за прошлый год и планах на текущий.

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Также расширится перечень направлений грантов, источники формирования фондов оператора грантового финансирования. Сейчас фонд оператора может пополняться только через бюджет министерства.

«В будущем мы надеемся, что акиматы и другие министерства смогут напрямую выделять средства на гранты операторам», — добавил министр.

В 2016 году по грантам реализовано 11 проектов на сумму 208 млн тенге, а госсоцзаказ составил 8,8 млрд тенге, из них 8,4 млрд тенге выделены в регионах.

«Зачастую сами НПО, общественность, критики так называемые путают госсоцзаказ и гранты. В 2017 году грантовое финансирование увеличено почти в три раза — до 612,5 млн тенге, а на госсоцзаказ — 8,8 млрд тенге», — отметил Нурлан Ермекбаев.

В этом году оператором грантового финансирования разыграно 47 проектов. Всего рассмотрено 320 заявок от 183 организаций, по итогам присуждено 42 гранта. Средства на остальные пять грантов будут разыграны на следующем конкурсе.

30 марта сообщалось, что власти Казахстана разделяют обеспокоенность НПО по вопросам прозрачности и качества реализации социальных проектов в рамках государственного социального заказа и грантов.