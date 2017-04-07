Горсовет опубликовал программы кандидатов в мэры Омска

Так, вице-губернатор Станислав Гребенщиков, в частности, обещает заняться формированием идейного внешнего облика Омска по заданной концепции, обеспечить паритет между частными и муниципальными перевозчиками. Кроме того, в программе указано, что Омск собирает 90% всех налогов консолидированного бюджета, а город имеет только 13 млрд в год. Гребенщиков считает это несправедливым и предлагает изменить расклад — увеличив бюджет Омска и сделав омичей богаче в плане бюджетной обеспеченности.

Не остался без внимания и вопрос о качестве жизни омичей.

«В связи с этим необходимо, с одной стороны, усиливать политику обеспечения низких цен на товары и услуги омского производства, а с другой стороны, стимулировать экономическую активность бизнеса и создание высокооплачиваемых рабочих мест», — говорится в программе вице-губернатора.

В целом, судя по предложениям, Гребенщиков намерен применять свой опыт работы в облправительстве на пользу городу через участие в федеральных программах финансирования. Для этого, по мнению кандидата, нужно перетрясти устоявшуюся систему управления городом и сформировать план действий, понятный для федерального центра.

Программу Станислава Гребенщикова (22 страницы) можно скачать по ссылке.

В отличие от Гребенщикова, чьи предложения сформулированы в качестве логических выводов из обозначенных проблем, план действий второго фаворита Владимира Куприянова сформирован из тезисов.

К примеру, чиновник предлагает реализовывать штрафы за парковку на газонах, контроль за управляющими компаниям и внедрение системы электронного голосования.

Программу министра труда и социального развития Владимира Куприянова (3 страницы) можно скачать по ссылке.

Не обошлось и без политических вкраплений. Депутат Заксобрания Омской области Антон Берендеев предлагает снабжать администрацию лучшими кадрами из различных политических партий и общественных организаций. Кроме того, Берендеев обещает наладить вывоз снега из частного сектора на условиях софинансирования физическими лицами и отказаться от песок-соляной смеси в пользу реагентов.

Программу Антона Берендеева (1 стр) можно скачать по ссылке.

Своей оригинальностью привлекла внимание программа Дениса Качуровского. Он, в частности, предлагает повысить тарифы ЖКХ, повысить стоимость проезда до 30 рублей и раздавать омичам по 1 млн рублей за каждого четвертого родившегося ребенка в семье.

Программу Качуровского (6 страниц) можно скачать по ссылке.

Программы оставшихся кандидатов размещены на сайте омского горсовета.