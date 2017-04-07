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14:10 (мск), источник: РИА Новости

Лукашенко заявил, что Россия не готова к полноценному Союзному государству

МИНСК, 7 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия пока не готова к формированию полноценного Союзного государства, и призвал Москву совместно решать вопрос о равных условиях в экономике.

Источник: РИА Новости

«Договор о строительстве Союзного государства… Но мы же от него отошли. А мы должны были провести референдум и создать общий закон — общую конституцию нашего будущего Союзного государства. Но в свое время мы этого не сделали, взяли и повыдергивали отдельные вопросы и начали их решать», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Мир». Стенограмма интервью размещена на официальном сайте президента Белоруссии.

Лукашенко отметил, что хотя Минск и Москва «решили все проблемы для людей — для свободного перемещения людей, рабочей силы», есть трудности в экономике, в частности, с перевозкой товаров.

Говоря о формировании Союзного государства, Лукашенко заявил, что "мы сегодня к этому не готовы, и не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство"
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По его мнению, люди и предприятия двух стран должны иметь равные условия для жизни и производства. «Ну и согласитесь, какие здесь равные условия, если мы в пять раз получаем, предприятия наши, природный газ дороже, чем Россия? А общий рынок, как там конкурировать? Вот и приходится себестоимость сокращать, чтобы соответствующую цену держать, и людям зарплату меньшую платить, и другие мероприятия проводить, и модернизацию сложно вести, потому что прибыль уменьшается», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко призвал Россию в условиях кризиса не замыкаться в национальных рамках.

Ввели санкции против России, по отдельным направлениям и против Белоруссии еще сохраняются… Так давайте вместе будем сегодня действовать. Как раз момент, который нас должен толкать к единению, к объединению, а мы, наоборот, создаем проблемы, для того чтобы не объединяться, а расходиться в разные стороны
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии
Комментарии
5
Татьяна
Мне так кажется, нужно просто меньше обращать внимание на непонятные выкрутасы всех, кто когда-то подписал документ, а дома передумал, слишком много и долго со всеми няньчимся. Пора уже : сама-сама-сама.....
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Олег Ефименко
Главное чтоб политики народу не мешали. А мы договоримся!
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Павлик Ткач
Лукавит Александр Григорьевич... Союзное государство подраумевает не только равные условия в экономике и одинаковые цены на ресурсы, но и общие геополитические взгляды, взаимопонимание и поддержка во внешней политике. Соответственно возникают вопросы: почему Беларусь не признала Крым российским, почему не признана независимость Южной Осетии и Абхазии? И можно такие вопросы задавать и задавать.
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