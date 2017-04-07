Лукашенко заявил, что Россия не готова к полноценному Союзному государству

«Договор о строительстве Союзного государства… Но мы же от него отошли. А мы должны были провести референдум и создать общий закон — общую конституцию нашего будущего Союзного государства. Но в свое время мы этого не сделали, взяли и повыдергивали отдельные вопросы и начали их решать», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Мир». Стенограмма интервью размещена на официальном сайте президента Белоруссии.

Лукашенко отметил, что хотя Минск и Москва «решили все проблемы для людей — для свободного перемещения людей, рабочей силы», есть трудности в экономике, в частности, с перевозкой товаров.