Лукашенко заявил, что Россия не готова к полноценному Союзному государству

«Договор о строительстве Союзного государства… Но мы же от него отошли. А мы должны были провести референдум и создать общий закон — общую конституцию нашего будущего Союзного государства. Но в свое время мы этого не сделали, взяли и повыдергивали отдельные вопросы и начали их решать», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Мир». Стенограмма интервью размещена на официальном сайте президента Белоруссии.
Лукашенко отметил, что хотя Минск и Москва «решили все проблемы для людей — для свободного перемещения людей, рабочей силы», есть трудности в экономике, в частности, с перевозкой товаров.
Говоря о формировании Союзного государства, Лукашенко заявил, что "мы сегодня к этому не готовы, и не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство"
По его мнению, люди и предприятия двух стран должны иметь равные условия для жизни и производства. «Ну и согласитесь, какие здесь равные условия, если мы в пять раз получаем, предприятия наши, природный газ дороже, чем Россия? А общий рынок, как там конкурировать? Вот и приходится себестоимость сокращать, чтобы соответствующую цену держать, и людям зарплату меньшую платить, и другие мероприятия проводить, и модернизацию сложно вести, потому что прибыль уменьшается», — добавил белорусский лидер.
Лукашенко призвал Россию в условиях кризиса не замыкаться в национальных рамках.
Ввели санкции против России, по отдельным направлениям и против Белоруссии еще сохраняются… Так давайте вместе будем сегодня действовать. Как раз момент, который нас должен толкать к единению, к объединению, а мы, наоборот, создаем проблемы, для того чтобы не объединяться, а расходиться в разные стороны
Александр ЛукашенкоПрезидент Белоруссии