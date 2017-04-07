Оглашена причина отставки Белова с поста главы омского минпрома

В пятницу, 7 апреля, стало известно о скорой отставке 64-летнего министра транспорта и инновационных технологий Виктора Белова.

Как заявила «СуперОмску» советник губернатора Юлии Соколенко, Белов покидает областное правительство по состоянию здоровья. Глава региона Виктор Назаров согласовал отставку Виктора Белова с 17 апреля.

Исполнять обязанности Белова будет его первый заместитель Михаил Дубровин.

Добавим, что в региональное правительство Виктор Белов пришел в 2009 году из представительства группы компаний «Ростехнологии», где временно исполнял обязанности руководителя. С 2009 года был первым заместителем министра промышленной политики, транспорта и связи, а затем министра промышленной политики, связи и инновационных технологий. В 2015 году Виктор Белов назначен министром промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, до этого почти год трудился заместителем министра экономики.