Анатолий Локоть будет писать «Тотальный диктант»

С 2015 года большой и малый залы городской администрации становятся площадками «Тотального диктанта». В этом году чтение диктанта состоится на 56 городских площадках, сообщают «Новосибирские новости». Организаторы ожидают, что в этом году свою грамотность проверят не менее семи тысяч новосибирцев.

Самая большая площадка разместится в концертном зале имени Каца. Писать диктант там будет тысяча человек. Текст прочтет прима новосибирского Театра оперы и балета Анна Жарова.

В НГУ текст прочтет автор диктанта. В этом году им стал писатель Леонид Юзефович.

В университете экономики и управления текст диктанта прочтет робот.

Анатолий Локоть будет писать диктант на площадке в малом зале мэрии.