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14:16 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Анатолий Локоть будет писать «Тотальный диктант»

НОВОСИБИРСК, 7 апреля, РИА ФедералПресс. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть примет участие в ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант». Он проверяет свою грамотность уже несколько лет подряд.

С 2015 года большой и малый залы городской администрации становятся площадками «Тотального диктанта». В этом году чтение диктанта состоится на 56 городских площадках, сообщают «Новосибирские новости». Организаторы ожидают, что в этом году свою грамотность проверят не менее семи тысяч новосибирцев.

Самая большая площадка разместится в концертном зале имени Каца. Писать диктант там будет тысяча человек. Текст прочтет прима новосибирского Театра оперы и балета Анна Жарова.

В НГУ текст прочтет автор диктанта. В этом году им стал писатель Леонид Юзефович.

В университете экономики и управления текст диктанта прочтет робот.

Анатолий Локоть будет писать диктант на площадке в малом зале мэрии.

«ФедералПресс» напоминает, на этой неделе Новосибирский планетарий к Фестивалю математики выпустил онлайн-викторину с вопросами от известных горожан. Вопросы задавали десять известных жителей Новосибирска. Последний вопрос задал Анатолий Локоть. Он спросил, как называлась старинная русская мера длины, равная примерно 54 сантиметрам. Правильный ответ на вопрос мэра — локоть.

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