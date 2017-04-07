Анатолий Локоть будет писать «Тотальный диктант»
НОВОСИБИРСК, 7 апреля, РИА ФедералПресс. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть примет участие в ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант». Он проверяет свою грамотность уже несколько лет подряд.
НОВОСИБИРСК, 7 апреля, РИА ФедералПресс. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть примет участие в ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант». Он проверяет свою грамотность уже несколько лет подряд.
С 2015 года большой и малый залы городской администрации становятся площадками «Тотального диктанта». В этом году чтение диктанта состоится на 56 городских площадках, сообщают «Новосибирские новости». Организаторы ожидают, что в этом году свою грамотность проверят не менее семи тысяч новосибирцев.
Самая большая площадка разместится в концертном зале имени Каца. Писать диктант там будет тысяча человек. Текст прочтет прима новосибирского Театра оперы и балета Анна Жарова.
В НГУ текст прочтет автор диктанта. В этом году им стал писатель Леонид Юзефович.
В университете экономики и управления текст диктанта прочтет робот.
Анатолий Локоть будет писать диктант на площадке в малом зале мэрии.
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