Дмитрий Медведев может прилететь в Омск 20 апреля

Как стало известно Om1.ru из своих источников, в Омске ожидают визита Дмитрия Медведева. По неофициальным данным, премьер-министр должен прилететь 20 апреля, то есть на следующий день после выборов мэра города.

Напомним, за сутки до визита, 19 апреля депутаты Омского городского совета назовут фамилию нового мэра города, выбрав градоначальника из представленных специальной комиссией кандидатов. Официально от «Единой России» не выдвинут ни один кандидат, тем не менее, партия власти намерена оказывать поддержку потенциальным сторонникам.

Дмитрий Медведев летит в Омск как председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия» и все его встречи и намеченные мероприятия будут связаны с партийными задачами. В рамках визита также планируется встреча с главой региона Виктором Назаровым. А вот будут ли встречи с действующим мэром Омска Вячеславом Двораковским и вновь избранным мэром, фамилия которого пока не известно, не сообщается.

В последний раз Дмитрия Медведева ждали в Омске в начале сентября 2016 года. В августе местные СМИ сообщили о возможной поездке премьера, но рабочий график чиновника был изменен и накануне осенних выборов в регионе он так и не появился.

Дмитрия Медведев был в Омске меньше двух лет назад, в июле 2015 года. В ходе поездки он посетил омский завод по производству полипропилена «Полиом», входящий в группу компаний «Титан», а также провел встречу с населением в региональной приемной «Единой России». Во время визита он обратил внимание на плохое состояние омских дорог и сделал замечание на эту тему местным властям.