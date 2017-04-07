Кандидат в мэры Омска написал свою программу с помощью эмодзи
В пятницу, 7 апреля, мир увидел программы 12 зарегистрированных кандидатов в мэры Омска — программы были опубликованы на сайте горсовета.
В пятницу, 7 апреля, мир увидел программы 12 зарегистрированных кандидатов в мэры Омска — программы были опубликованы на сайте горсовета.
Формат изложения программ по развитию города четко установлен не был, а потому они оказались различными по объему и стилю повествования. Так, один из кандидатов 59-летний Виктор Чередов выделился самой краткой и неординарной программой — написана она была с использованием пиктограмм. С помощью символов кандидат обозначил первоочередные задачи для города.
Кроме того, в своей программе он ставит задачу сделать Омска достойным снова называться Третьей столицей.
«Решить такую задачу можно только совместным применением к городу (как к хозяйству) науки агломерации, и к городу (как к населению) науки пассионарного этногенеза (прайда). Вместе с воплощением научных решений заниматься текущими проблемами, т.е. «пахать, как раб на галерах», — пишет кандидат в своей программе.
О данном кандидате известно, что он является уроженцем Тюкалинска, по специальности —