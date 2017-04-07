Кандидат в мэры Омска написал свою программу с помощью эмодзи

Формат изложения программ по развитию города четко установлен не был, а потому они оказались различными по объему и стилю повествования. Так, один из кандидатов 59-летний Виктор Чередов выделился самой краткой и неординарной программой — написана она была с использованием пиктограмм. С помощью символов кандидат обозначил первоочередные задачи для города.

Кроме того, в своей программе он ставит задачу сделать Омска достойным снова называться Третьей столицей.