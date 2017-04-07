Рустэм Хамитов: «У нас перекос в сторону промышленности XX века»

Во встрече так же участвовали руководители двенадцати субъектов РФ, входящих в состав Ассоциации инновационных регионов страны.

Во время встречи затрагивались вопросы совершенствования системы оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов страны. Сергеем Кириенко Ассоциации было предложено представить консолидированную позицию по вопросу совершенствования этой системы на региональном уровне и подключиться к работе по анализу и тиражированию лучших региональных проектов.

Глава Башкирии считает, что республика один из инновационно развитых регионов России. Он подчеркнул, что Башкирия имеет развитую промышленность, да и в целом республика «сильная и крепкая».

— Нам, конечно, надо работать над инновациями. Эти процессы идут внутри предприятий. Не всё идёт быстро, как нам хочется. Ряд крупных промышленников отстают от требований времени. С этой точки зрения будем их подстёгивать, с одной стороны, а с другой стороны — поддерживать преференциями, льготами. Нам очень важно создавать другую производственную среду, — сообщил Хамитов.