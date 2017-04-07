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14:42 (мск), источник: Nakanune.ru

Полпред Игорь Холманских прокомментировал перенос выставки RAE в Подмосковье

Полномочный представитель президента РФ в УрФО, выходец с Уралвагонзавода Игорь Холманских впервые прокомментировал перенос выставки Russian Arms Expo в Подмосковье и судьбу нижнетагильского полигона «Старатель».

Источник: Nakanune.ru

Свое мнение полпред высказал сегодня в рамках заседания совета по информационной политике, передает корреспондент Накануне.RU.

Отвечая на вопрос, что будет с полигоном «Старатель», Игорь Холманских сказал: «Что будет с полигоном “Старатель”? Он был задолго до выставки вооружения. Будет в этом же режиме работать дальше. Да, это (перенос выставки — прим.) потеря для Нижнего Тагила, для Свердловской области. Основной исполнитель и заказчик — Минпромторг. Они принимают решение, и обсуждать его некорректно. У нас на Урале есть, что показать».

В качестве примера полпред привел проект освоения Арктики. По словам Игоря Холманских, сегодня на эти цели работает 32 предприятия в УрФО. «Чтобы это позиционировать, показывать, вполне можно использовать полигон «Старатель», — уточнил Холманских.

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