Полпред Игорь Холманских прокомментировал перенос выставки RAE в Подмосковье

Свое мнение полпред высказал сегодня в рамках заседания совета по информационной политике, передает корреспондент Накануне.RU.

Отвечая на вопрос, что будет с полигоном «Старатель», Игорь Холманских сказал: «Что будет с полигоном “Старатель”? Он был задолго до выставки вооружения. Будет в этом же режиме работать дальше. Да, это (перенос выставки — прим.) потеря для Нижнего Тагила, для Свердловской области. Основной исполнитель и заказчик — Минпромторг. Они принимают решение, и обсуждать его некорректно. У нас на Урале есть, что показать».

В качестве примера полпред привел проект освоения Арктики. По словам Игоря Холманских, сегодня на эти цели работает 32 предприятия в УрФО. «Чтобы это позиционировать, показывать, вполне можно использовать полигон «Старатель», — уточнил Холманских.