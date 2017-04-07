«Приоритеты неправильно расставляете»: Холманских прокомментировал назначение и.о. губернатора Свердловской области

Заявление он сделал сегодня в рамках заседания совета по информационной политике, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос полпреду относительно сроков назначения и.о. задала гендиректор Накануне.RU Татьяна Николаева, отметив, что сейчас эту тему обсуждают все.

«Всем этот вопрос интересен в силу того, что это некое кадровое решение, которое будет принято, но есть указ или нет указа, от этого дорога на Серебрянку не появится, от этого паводок и пожароопасный периоды не пройдут, и мы не переселим наших граждан из аварийного жилья до 1 сентября этого года. Понимаете? Вы несколько приоритеты неправильно расставляете. Вакуума в этом плане в Свердловской области нет. Полномочия истекают в мае, президент этого вакуума не допустит», — сказал Игорь Холманских.