Четверо участников несанкционированного митинга в Челябинске оштрафованы на 10 тысяч

Сегодня рассматривалось дело в отношении Бориса Золотаревского. Заседание продлилось более четырех часов. Ему также придется заплатить штраф 10 тысяч рублей.

«На сегодня назначены еще заседания по двум административным ответчикам, участвовавшим в несанкционированном пикете», — рассказала Наталья Прохорова. Всем шестерым активным участникам митинга было предъявлено обвинение в совершении правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ.

Координатора штаба Алексея Навального в Челябинске Алексей Табалов на своей странице в соцсети заявил, что решение районного суда будет оспорено в Челябинском областном суде.

Наталья Прохорова также рассказала, что сегодня суд планирует рассмотреть административное дело в отношении Алексея Табалова. Но ему предъявлено обвинение как организатору несанкционированного пикетирования (по части 1 статьи 20.2 КОАП РФ — нарушение организатором установленного порядка проведения митинга, шествия, пикетирования). По ней предусмотрено наказание от 10 до 20 тысяч рублей.

Как уже сообщало агентство, 26 марта на Алом поле в Челябинске состоялся несанкционированный митинг против коррупции, организованный сторонниками Навального. Администрация Челябинска отказала Алексею Табалову в его проведении митинга, суд поддержал мэрию, но это организаторов не остановило.