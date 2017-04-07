Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
Стало известно, за что убили Бориса Немцова
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
Стало известно, о чем Путин договорился с Лукашенко
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Сотни украинцев штурмуют посольство Литвы в Киеве – СМИ
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
10Последствия циклона «Дебби»
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
9Индуистский Новый год
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
15:25 (мск), источник: Uralpress.ru

Четверо участников несанкционированного митинга в Челябинске оштрафованы на 10 тысяч

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении трех участников несанкционированного митинга против коррупции, прошедшего в городе 26 марта. Как сообщила агентству «Ура-пресс-информ» консультант суда Наталья Прохорова, накануне в отношении трех участников митинга уже было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Сегодня рассматривалось дело в отношении Бориса Золотаревского. Заседание продлилось более четырех часов. Ему также придется заплатить штраф 10 тысяч рублей.

«На сегодня назначены еще заседания по двум административным ответчикам, участвовавшим в несанкционированном пикете», — рассказала Наталья Прохорова. Всем шестерым активным участникам митинга было предъявлено обвинение в совершении правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ.

Координатора штаба Алексея Навального в Челябинске Алексей Табалов на своей странице в соцсети заявил, что решение районного суда будет оспорено в Челябинском областном суде.

Наталья Прохорова также рассказала, что сегодня суд планирует рассмотреть административное дело в отношении Алексея Табалова. Но ему предъявлено обвинение как организатору несанкционированного пикетирования (по части 1 статьи 20.2 КОАП РФ — нарушение организатором установленного порядка проведения митинга, шествия, пикетирования). По ней предусмотрено наказание от 10 до 20 тысяч рублей.

Как уже сообщало агентство, 26 марта на Алом поле в Челябинске состоялся несанкционированный митинг против коррупции, организованный сторонниками Навального. Администрация Челябинска отказала Алексею Табалову в его проведении митинга, суд поддержал мэрию, но это организаторов не остановило.

По данным пресс-службы ГУ МВД области, в митинге приняли участие 850 человек. Организаторы сначала заявляли о двух с лишним тысячах участников, теперь говорят о трех тысячах. По завершении пикета было задержано, по разным данным, от 8 до 13 активных участников, в том числе и Табалов (его потом отпустили, но позднее обвинения все же предъявили).

В центре Челябинска нашли яму размером с машину
Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по базе в Сирии
В Минобороны оценили эффективность удара США по базе в Сирии
Лукашенко: Россия не готова к полноценному Союзному государству
В квартире фигуранта дела о взрыве в Петербурге нашли оружие
Лидеру «Шалтая-Болтая» предъявили обвинения
Эксперты предсказали сокращение больниц до уровня 1913 года
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
«Уфа» блефует? Как середняк РФПЛ грозит «Спартаку» Уфимцы осуществили внезапную психологическую атаку на лидера Премьер-Лиги. Как отреагируют на неё спартаковцы?
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Сантехников обяжут работать по ночам
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь