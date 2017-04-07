Антон Алиханов прочтет чиновникам Калининградской области текст «Тотального диктанта»
В Калининградской области 8 апреля врио губернатора Антон Алиханов прочтет чиновникам текст «Тотального диктанта».
В Калининградской области 8 апреля врио губернатора Антон Алиханов прочтет чиновникам текст «Тотального диктанта».
«Калининградская область расположена в сердце Европы, не имея общих границ с другими субъектами России. Поэтому особенно важно сохранять в нашем регионе любовь и уважение к русскому языку и русской культуре. Именно поэтому правительство Калининградской области станет участником всероссийской акции “Тотальный диктант”, которая направлена на развитие грамотного письма, бережного и уважительного отношения к русскому языку. Это неотъемлемая часть общей культуры каждого человека, который ратует за сохранение русских корней», — сказал Алиханов.
По его словам, отличившиеся станут обладателями книг отечественных классиков, а те, кто покажет плохие результаты, будет предложено пройти курсы повышения грамотности.
«Тотальный диктант» состоится в Калининградской области уже в четвертый раз. Акция проходит в формате добровольного диктанта для всех желающих в один день в городах России и мира.