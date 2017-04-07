Воронежская мэрия начала поиск инвестора для перехода у Цирка

Правда, по условиям соглашения концессионеру предстоит потратиться. Вложить в благоустройство подземного перехода почти 61 миллион рублей, причём сделать это необходимо в первые три года действия документа.

В конкурсе могут поучаствовать и предприниматели, которые сейчас арендуют павильоны под землей. Напомним, бизнесменов из перехода попросили выехать до 1 июля, затем, по планам мэрии, киоски демонтируют.