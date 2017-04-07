В Полтаве митингующие добились остановки строительства «Газетной арки»
По словам мэра Полтавы Александра Мамая, хотя
По словам мэра Полтавы Александра Мамая, хотя
Мэр Полтавы Александр Мамай заявил, что
По словам мэра, хотя
«К городской власти официально обратился ФЛП Степаненко Виктор Викторович с заявлением о том, что в связи с резонансными событиями он останавливает любые строительные работы в арке жилого дома на Соборности, 27», — заявил мэр Полтавы.
По его словам, он также зарегистрировал проект решения сессии горсовета о введении моратория на строительство МАФов в Полтаве. Решение примут депутаты на очередной сессии. Мамай также пригласил горожан в сессионный зал горсовета, чтобы полтавчане свободно провели совещание по этому вопросу.
Вечером в среду в Полтаве мирный протест, в котором принимали участие несколько сотен человек, перерос в драку с представителями частной охранной фирмы. Активисты решили снести арку, которую установил местный предприниматель. В результате стычки против застройки были ранены три человека. По данным местной полиции, один человек получил ножевое ранение, второй — повреждения головы, третьим оказался патрульный, который получил удары в лицо. Правоохранители задержали восемь наиболее активных человек с обеих сторон.