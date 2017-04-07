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16:38 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Полтаве митингующие добились остановки строительства «Газетной арки»

По словам мэра Полтавы Александра Мамая, хотя предприниматель-застройщик Виктор Степаненко имеет на руках все разрешительные документы на строительство, он с пониманием отнесся к ситуации в городе.

Источник: "РИА Новости" Украина

Мэр Полтавы Александр Мамай заявил, что предприниматель-застройщик останавливает строительство в «Газетной арке», где между охранной фирмой и активистами произошли потасовки и были ранены ветераны АТО, выступавшие против застройки. Об этом Мамай сообщил в пятницу на брифинге.

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По словам мэра, хотя предприниматель-застройщик Виктор Степаненко имеет на руках все разрешительные документы на строительство, он с пониманием отнесся к ситуации в городе.

«К городской власти официально обратился ФЛП Степаненко Виктор Викторович с заявлением о том, что в связи с резонансными событиями он останавливает любые строительные работы в арке жилого дома на Соборности, 27», — заявил мэр Полтавы.

По его словам, он также зарегистрировал проект решения сессии горсовета о введении моратория на строительство МАФов в Полтаве. Решение примут депутаты на очередной сессии. Мамай также пригласил горожан в сессионный зал горсовета, чтобы полтавчане свободно провели совещание по этому вопросу.

Вечером в среду в Полтаве мирный протест, в котором принимали участие несколько сотен человек, перерос в драку с представителями частной охранной фирмы. Активисты решили снести арку, которую установил местный предприниматель. В результате стычки против застройки были ранены три человека. По данным местной полиции, один человек получил ножевое ранение, второй — повреждения головы, третьим оказался патрульный, который получил удары в лицо. Правоохранители задержали восемь наиболее активных человек с обеих сторон.

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