Крымчанам с паспортами Украины могут разрешить ездить в ЕС без виз

Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. После этого соответствующий документ надлежит подписать председателю Европарламента и представителю председательствующей в ЕС Мальты. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Решение об отказе от виз вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

«Те, кто проживает в Крыму, конечно же, ситуация сложная, и переговоры по этому поводу действительно ведутся, каким образом не ставить под риск их пребывание там в статусе гражданина Украины… Мы знаем, что есть граждане (в Крыму — ред.), у которых есть украинское гражданство и паспорт. И они могут прибыть на материковую Украину получить биометрический паспорт», — сказал Саенко журналистам.

При этом он отметил, что каждый случай нужно рассматривать отдельно.