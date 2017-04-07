Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Плотницкий: Украина признала независимость ДНР и ЛНР
Орешкин назвал текущий курс очень выгодным для покупки валюты
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Сотни украинцев штурмуют посольство Литвы в Киеве – СМИ
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
14События недели в фотографиях
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
16:29 (мск), источник: РИА Новости

Крымчанам с паспортами Украины могут разрешить ездить в ЕС без виз

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости. Жители Крыма, у кого остались паспорта украинского гражданина, могут оформить на территории Украины биометрический документ, необходимый для безвизовых поездок в Евросоюз, заявил в пятницу заместитель директора департамента ЕС МИД Украины Сергей Саенко.

Источник: Reuters

Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. После этого соответствующий документ надлежит подписать председателю Европарламента и представителю председательствующей в ЕС Мальты. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Решение об отказе от виз вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

«Те, кто проживает в Крыму, конечно же, ситуация сложная, и переговоры по этому поводу действительно ведутся, каким образом не ставить под риск их пребывание там в статусе гражданина Украины… Мы знаем, что есть граждане (в Крыму — ред.), у которых есть украинское гражданство и паспорт. И они могут прибыть на материковую Украину получить биометрический паспорт», — сказал Саенко журналистам.

При этом он отметил, что каждый случай нужно рассматривать отдельно.

В свою очередь пресс-атташе представительства ЕС на Украине Давид Стулик заявил журналистам, что крымчане с паспортами гражданина Украины могут посетить ЕС без виз только по украинским биометрическим паспортам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Стокгольме грузовик въехал в толпу. Есть жертвы
В Стокгольме грузовик въехал в людей у торгового центра
В Минобороны оценили эффективность удара США по базе в Сирии
Лукашенко: Россия не готова к полноценному Союзному государству
Суд арестовал фигуранта дела о взрыве в метро Петербурга
Лидеру «Шалтая-Болтая» предъявили обвинения
Эксперты предсказали сокращение больниц до уровня 1913 года
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
«Уфа» блефует? Как середняк РФПЛ грозит «Спартаку» Уфимцы осуществили внезапную психологическую атаку на лидера Премьер-Лиги. Как отреагируют на неё спартаковцы?
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь