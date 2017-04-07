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19:08 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В ДНР анонсируют запуск предприятий, на которых введено внешнее управление

По словам главы ДНР Александра Захарченко, подписаны все необходимые контракты, и на следующей неделе должно прийти первое сырье, которое позволит запустить первый металл на Енакиевском металлургическом заводе.

Источник: "РИА Новости" Украина

ЗУГРЭС (Донецкая область), 7 апр — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко сообщил, что предприятия, на которых введено внешнее управление, могут заработать со следующей недели, все необходимое для этого уже сделано.

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Ранее власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду региона ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

«Подписаны все необходимые контракты, и на следующей неделе должно прийти первое сырье, которое позволит запустить первый металл на Енакиевском металлургическом заводе. После того, как он запустится, все предприятия начнут работать», — сказал Захарченко журналистам.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока «национализированные» предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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