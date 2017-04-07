Управление по образованию и науке мэрии Сочи возглавит директор школы № 10

«Давыдов должен приступить к своим обязанностям 10 апреля», — отметил собеседник портала.

Давыдов родился в 1969 году в Одесской области. В 1996 году окончил Сочинский филиал Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Работал в школе № 10 учителем истории и заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

Имеет звание «Заслуженный учитель Кубани». Давыдов — заместитель атамана ЦРКО Сочи в чине подъесаула, награжден медалью «Атаман Захарий Чепега» и другими наградами.

Как сообщали Юга.ру, начальник управления по образованию и науке мэрии Сочи Ольга Медведева переходит на работу в министерство образования, науки и молодежной политики Кубани.