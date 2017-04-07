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17:05 (мск), источник: ЮГА.ру

Управление по образованию и науке мэрии Сочи возглавит директор школы № 10

В Сочи управление по образованию и науке городской администрации возглавит директор средней школы № 10 имени атамана Белого Владимир Давыдов. Об этом порталу Юга.ру сообщил источник в администрации курорта.

«Давыдов должен приступить к своим обязанностям 10 апреля», — отметил собеседник портала.

Давыдов родился в 1969 году в Одесской области. В 1996 году окончил Сочинский филиал Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Работал в школе № 10 учителем истории и заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

Имеет звание «Заслуженный учитель Кубани». Давыдов — заместитель атамана ЦРКО Сочи в чине подъесаула, награжден медалью «Атаман Захарий Чепега» и другими наградами.

Как сообщали Юга.ру, начальник управления по образованию и науке мэрии Сочи Ольга Медведева переходит на работу в министерство образования, науки и молодежной политики Кубани.

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