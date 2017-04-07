Самые грубые госслужащие оказались в ЮКО, Караганде и Алматы

«В 2016 году на нарушение Этического кодекса госслужащих в Агентство поступило 382 жалобы. Из них на грубое отношение — 76, на использование служебного транспорта в личных целях — 38, управление транспортом в нетрезвом состоянии — 32 и остальные — на ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей», — сообщил заместитель председателя Агентства Алик Шпекбаев в ходе совещания по вопросам роли общественных советов.

По его словам, наибольшее количество жалоб на этику поступило из Южно-Казахстанской, Карагандинской областей и города Алматы. На оказание госуслуг в прошлом году поступило 265 жалоб, что в 4 раза больше, чем в 2015 году.

Именно нарушение Этического кодекса в сфере госуслуг является основой коррупционных дел. В 2016 году в центральных госорганах за коррупционные преступления были осуждены 525 человек: больше всего в Министерстве внутренних дел — 309, в Министерстве финансов — 58, Министерстве обороны — 30.