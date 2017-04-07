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16:44 (мск), источник: НТА-Приволжье

Время в пути между Нижним Новгородом и Казанью после введения в эксплуатацию ВСМ сократится в 7 раз

Протяженность линии ВСМ «Москва — Нижний Новгород — Казань» составит 770 км. Она пролегает по территории семи субъектов Российской Федерации.

Время в пути между Нижним Новгородом и Казанью после введения в эксплуатацию высокоскоростной магистрали (ВСМ) сократится в 7 раз.

Как сообщает пресс-служба главы региона, проект строительства ВСМ предусматривает два вокзала в Нижнем Новгороде: в аэропорту и в районе Московского вокзала. Еще четыре станции построят в Дзержинске, Кстове, Володарском и Лысковском районах.

На встрече с губернатором Валерием Шанцевым первый вице- губернатор Александр Мишарин рассказал, что РЖД уже практически закончила организационно-правовые работы по строительству ВСМ на участке «Москва — Нижний Новгород», и пояснил, почему именно Нижегородская область станет центральным интермодальным узлом высокоскоростной магистрали.

«Нижегородская область — это крупнейший промышленный регион, который расположен на основном транзитном маршруте “Китай — Россия — Европа”. Было бы странно, если бы регион не был выбран для реализации проекта», — заявил Александр Мишарин.

Как заявлял ранее глава региона Валерий Шанцев, существует реальная возможность увеличить бюджет только за счет этого проекта.

«Огромен будет и эффект, который связан с мобильностью населения, с развитием того жизненного пространства, который будет находиться в коридоре магистрали», — заявил губернатор.

Как сообщалось ранее, проект ВСМ Москва-Нижний Новгород-Казань будет готов к июню 2017 года.

СПРАВКА

Протяженность линии ВСМ «Москва — Нижний Новгород — Казань» составит 770 км. Она пролегает по территории семи субъектов Российской Федерации: города Москвы, Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии, Марий Эл, Татарстана.

Средняя маршрутная скорость высокоскоростных поездов сегодня составляет 160 км/ч, после строительства ВСМ они смогут развивать скорость 400 км/ч. Строительство участка ВСМ Москва — Нижний Новгород обеспечит сокращение времени следования до Москвы до 90 минут. Время в пути между Нижним Новгородом и Казанью сократится в 7 раз — с 10 часов 32 минут до 1 часа 37 минут, между Москвой и Казанью в 4 раза, с нынешних 14 часов до 3,5 часов.

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